Премьера мюзикла «Вокруг света за Новый год»: Хабенский впервые вышел в свет с беременной женой и дочкой

Премьеру водного шоу «Вокруг света за Новый год» посетили многие знаменитости: актрисы Ирина Безрукова, Дарья Мороз, Юлия Зимина, Наталия Антонова, фигуристы Роман Костомаров, Оксана Домнина и Татьяна Волосожар, скандальный певец Прохор Шаляпин с бывшей женой Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, певицы МакSим, Согдиана, Ксения Новикова, а также Витас, Аркадий Укупник, Маша Малиновская.

Многие звезды пришли на шоу с детьми. Так, Константин Хабенский впервые вышел в свет всей семьей: с супругой, актрисой МХТ Ольгой Литвиновой и двухгодовалой дочкой Сашенькой. По внушительному животику Литвиновой было заметно, что актриса снова станет мамой.

- Мне все понравилось, все очень позитивно, - похвалил шоу Хабенский. - Профессиональное представление с хорошим чувством юмора. Это может быть новогодней историей, может быть не новогодней — какой угодно.

Впервые на одной площадке вместе с морскими животными выступили воздушные гимнасты, акробаты, певцы, танцоры, музыканты, синхронистки и фигуристы — более 100 артистов разных жанров. Все цирковые артисты выполняли сложнейшие трюки без страховки, в том числе на высоте 10 метров над зрительным залом и водной чашей.

Певица Ксения Новикова с сыновьями.Фото: Мила СТРИЖ

Новые трюки исполнили звезды водной сцены: моржи, дельфины, морские львы, белуха и косатки.

- Мы пришли сюда, в первую очередь, ради детей, хотя я сам обожаю косаток и дельфинов, и с удовольствием посмотрел это шоу, - делится фигурист Роман Костомаров. - Шоу действительно сказочное. Плюс здесь такое замечательно оснащенное здание, технически позволяет делать потрясающие вещи: и подвесы, и подъемы. Кульминация всего шоу, конечно же, косатки. Они каждый раз производят такое впечатление, как будто ты их никогда до этого не видел. Это действительно могучие животные, от которых исходит невероятная энергетика.

Актриса Ирина Безрукова заметно постройнела.Фото: Мила СТРИЖ

- Новый год — это удивительное время, когда каждый из нас, даже самый взрослый и серьезный, вспоминает о том, что на свете существуют чудеса, - говорит главный режиссер шоу Михаил Миронов. - И что уж говорить о детях, для которых мир сказки даже более настоящий, чем окружающая реальность. Шоу «Вокруг света за Новый год» в «Москвариуме» продлится до 20 января.

Виталина и Прохор уже не скрывают свои отношения.Фото: Мила СТРИЖ

Помимо представления для всех посетителей будут проходить подводные шоу Деда Мороза и Русалочки, а также публичные кормления акул, байкальских нерп, мурен, пираний и других водных обитателей.

Маша Малиновская с сыном.Фото: Мила СТРИЖ

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