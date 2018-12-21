«Сверхчеловек» залил соседей? У них проблемы

Российские олигархи сколотили свои состояния в «лихие» 90-е, когда борьба за собственность и место под Солнцем часто заканчивалась перестрелками. Ходить по лезвию ножа, рисковать всем, чтобы сорвать куш, не бояться ни бандитов, ни государства выковало типаж «сверхчеловеков» от большого бизнеса. Многие из них ставят себя выше всех, искренне считают, что для них не существует границ дозволенного, и относятся к обычным гражданам, мягко говоря, не как к равным.

Яркой иллюстрацией олигархических нравов, на мой взгляд, служит судебное разбирательство между торговой компанией «Богема» и супругой миллиардера, председателя совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрея Комарова Анной Левитанской.

Цена вопроса – 43 миллиона рублей. Для Комарова, по сути, это мелочь на карманные расходы. «Форбс» оценивает его состояние в 900 миллионов долларов. Но олигарх, судя по всему, пошел на принцип. Небольшая фирма посмела подать иск на его жену и даже добилась судебного решения о компенсации убытков. Разве можно допустить подобного прецедента?

Все началось три года назад, когда Анна Левитанская, у которой имеется фешенебельная московская квартира на Новом Арбате, затопила горячей водой магазин компании «Богема». Компания торгует картинами, антиквариатом поэтому ущерб оказался очень значительным.

«Богема» обратилась в Пресненский суд Москвы, доказала вину Анны Левитанской и обязала ее возместить убытки. Анна Левитанская подала апелляционную жалобу в Московский городской суд, который оставил ее без удовлетворения. По исполнительному листу от 27 июня 2018 года сумма возмещения убытков составила почти 43 млн. руб.

После неудачи в московских судах Левитанская обратилась в адвокатскую фирму «Курмаев и партнеры». Рустам Курмаев хорошо знаком ее мужу, которого он защищал в рамках уголовного дела о коррупции, когда предприниматель провел полгода в СИЗО. С тех пор тяжба между Левитанской и «Богемой» с каждым днем стала обрастать столь скандальными подробностями, что могла бы стать сюжетом для Гоголя с его «Мертвыми душами» или Бальзака с его «Гобсеком».

За перипетиями этого сюжета можно проследить из письма, направленного руководством компании «Богема» на имя прокурора Краснодарского края Сергею Табельском. Как следует из этого документа, по прошествии двух лет с момента устроенного потопа супруга олигарха внезапно «прозрела», вспомнив, что в тот день и час в квартире находилась не она, а некий мужчина, Альберт Пузырев, и его надо непременно включить в судебное разбирательство. Поскольку прописка у Пузырева краснодарская, то и процесс по делу о потопе на Новом Арбате надо, по ее мнению, перевести на Кубань. А для большего обоснования переноса процесса на Кубань, супруга олигарха вскоре и сама прописывается в Анапе.

Пострадавшая компания «Богема» оказалась настойчивой, и быстро выяснила, что фигурант Пузырев – персонаж, по сути, подставной. Своего рода «зиц-председатель». Во время новоарбатского потопа он трудился на… исправительных работах, согласно приговора Анапского районного суда по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Как сказано в справке из Анапской ФСИН (см. документ), Пузырев находился в Анапе и никуда оттуда не выезжал в течение всего 2016 года.

Отдельный персонаж в этой истории – адвокат Курмаев. В свое время Курмаев работал адвокатом в Краснодарском крае, и не приходится сомневаться, что оброс здесь полезными связями. Не потому ли именно на Кубань поменяла прописку супруга Андрея Комарова, что адвокату Курмаеву здесь легче добиться нужного решения?

Так или иначе, Анна Левитанская подала к Пузыреву иск о возмещении убытков в Октябрьский районный суд г. Новороссийска Краснодарского края, и суд в качестве обеспечительной меры заморозил счета «Богемы». Компания из-за заморозки счетов не может сейчас работать, и оказалась на грани банкротства. Она не может своевременно платить налоги, осуществлять платежи по коммуналке и оплачивать аренду помещения. За это налоговая инспекция оштрафовала компанию, а Мосэнерго отключило электричество.

Что ж, получается, что фирма, посмевшая искать справедливость в споре с олигархом Комаровым, в итоге повержена и наказана, и наша теория о «сверхчеловеках» оказалась верной. Пусть для этого и пришлось совершить чудеса судебной эквилибристики

Действительно ли позволит российская Фемида в очередной раз восторжествовать «законам джунглей» или все же система правосудия восстановит справедливость? Мы будем следить за развитием событий и знакомить читателей с новыми подробностями.