Как выбирать красную икру

В закрытом журналистском сообществе трут за икру, которая, по утверждению Росрыболовства, подешевела в два раза.

Профит такой: да, цена упала насколько-то, для оптовиков, патамучта из-за рекордной путины производители не могут вывезти сырье на материк, нет холодильников, на покупку новых нужны кредиты, а их не дают! Соответственно, до потребителей доезжает столько икры, сколько раньше, и падение для них (нас) незначительное, с 5000 до 4200 рублей за килограмм.

Зато тут же вылезли ловкачи и мошенники, которые за дальневосточную икру свежей путины выдают суррогат или фермерский продукт (очень хочется подписать «вторичный») из Карелии.

Я быстренько заскринила советы, как найти хорошую.

1. Смотреть, какого года икра: 2017 или 2018-го, в 2017-м путина была меньше, икра дороже, цену снижать вряд ли будут.

2. Икра должна быть расфасована не в Подмосковье (Костомукше и пр.), а на Дальнем Востоке, на Сахалине и т. д.: тогда почти 100 процентов, что закатывали не замороженное сырье, а свежее, живое, из брюха рыбины.

3. В жестяных банках дальневосточной закатки икру брать МОЖНО: она просто делается для более длительного хранения с помощью специальных консервантов (по мнению спецов, ходивших на траулерах, это все лучше, чем замороженная-размороженная закатанная в пластик в Подмосковье).

4. Развесную икру на рынке надо пробовать, потому что она очень разная:

есть замороженная, привезенная с Дальнего Востока в рефрижераторах и засоленная в том же Подмосковье силами ударных таджиков,

есть сильно пересоленная, для длительного хранения в разных условиях,

есть с подавленными икринками, как каша (это одно из свидетельств того, что сырье замораживали-размораживали, причем не по одному разу),

есть с твердыми икринками, которые катаются на языке - это значит, что икра в рыбе перезрела и ее взяли буквально перед метанием, она невкусная.

Есть, наконец, очень хорошая, малосоленая, привезенная самолетами, немороженная - но там все-таки могут и должны быть консерванты, правильно все поймите, путина была в августе.

Кто-то признает только этот НАСТОЯЩИЙ вкус, кто-то боится немытых рук продавцов с кишечной палочкой и чихающих на рынке покупателей и потому верит только в банки.

В общем, надо понять принцип: без заморозки либо пищевых добавок икры не бывает. И развесная икра, и икра в банках может быть и размороженной, и сверхнапичканной химией, и качественной (о чем мы как раз и судачим).

5. Нельзя брать "продукт аквакультуры" (синоним: "икра форелевая"): это из питомника с искусственным выращиванием, витаминами, добавками, ускорителями роста и прочей фармдрянью. Очень не рекомендуют!

6. Нельзя брать дешевые банки с надписью: "Икра лососевая зернистая" (в Волгограде и других городах предлагают на улице с рук, 500-700 рублей за три банки): это искусственный, то есть "доработанный" с помощью красителей, вкусовых и пищевых добавок продукт других малоценных рыб, например, трески, как правило, из заморозки, которая хранится годами. «Зернистая» - слово-маркер мошенничества: любая лососевая икра зернистая, это же не осетровая. Не покупать ни в коем случае!

7. Вишенка на торте: конкретные адреса!

Владимир Сунгоркин, главный редактор «КП»:

- Берите в железных банках спокойно икру с Итурупа от "Гидростроя" или совхоза имени Вострецова, Охотск. У них очень правильная технология. Был у них на заводах и лично гарантирую, что все правильно и вкусно.

(коммент из открытого аккаунта).

8. В Москве икра, закатанная на Камчатке, реально продается в сети "Красная икра", в крупных супермаркетах ее нет.

Не благодарите.

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К Новому году икра на столичных прилавках может значительно подешеветь по сравнению с концом ноября. Уже сейчас цена за баночку в пересчете на килограмм составляет 3200-3500 рублей по сравнению с 5500-6000 рублей месяцем ранее. В торговые сети России стала поступать икра свежего улова с Дальнего Востока. В целом по стране цены уже снизились вдвое, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков (подробности).