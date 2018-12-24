Хакеры выложили в соцсети новые песни Пугачевой
Десять лет у Аллы Борисовны не было сольников. И возвращение артистки произвело ещё более серьёзный переполох, чем ее уход. Во-первых, билеты на концерт Пугачевой (он состоится 17 апреля) были раскуплены в кассе Кремлевского дворца за один день. И в Интернете даже у перекупщиков их нет, хотя фанаты АБ продолжают надеяться, что в продажу ещё выкинут хотя бы партию. Если поклонникам певицы, купившим билеты в кассах ещё повезло, то другие, решив купить приглашения на концерт через сайт Кремлевского дворца, прогадали.
-Мы купили билеты на сайте Кремлевского дворца. Но уже вечером всем, кто купил там билеты, был оформлен возврат по причине технического сбоя на сайте,-рассказали «КП» фанаты звезды.-Нам пришли официальные извинения. Ждем, когда вернут деньги, будет ловить билеты у перекупщиков.
Плюс ко всему в Сети внезапно появились тизеры новых песен Аллы Пугачевой. Говорят, что это работа хакеров.
«Поживи в моей шкуре» и «Что вижу, то пою»-так называются новые песни звезды.
Первая -словно ответ хейтерам, которые порой критикуют звезду:
-Поживи в моей шкуре,
А потом уж учи меня жить,
Кого гнать мне из суи,
А кого мне любить.
Поживи в моей коже,
А потом уж учи меня жить,
Кому выставить нож мне,
А кого мне любить.
Вторая - про счастливую семью Аллы Борисовны:
-Что петь толку про тоску?
Я её не вижу.
Я не хочу петь про беду.
Я её не вижу.
Я хочу петь про котов
За соседним домом,
Про огромную любовь
Прокричать с балкона.
Что вижу, то пою
Про любовь свою.
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