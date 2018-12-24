Хакеры выложили в соцсети новые песни Пугачевой

Десять лет у Аллы Борисовны не было сольников. И возвращение артистки произвело ещё более серьёзный переполох, чем ее уход. Во-первых, билеты на концерт Пугачевой (он состоится 17 апреля) были раскуплены в кассе Кремлевского дворца за один день. И в Интернете даже у перекупщиков их нет, хотя фанаты АБ продолжают надеяться, что в продажу ещё выкинут хотя бы партию. Если поклонникам певицы, купившим билеты в кассах ещё повезло, то другие, решив купить приглашения на концерт через сайт Кремлевского дворца, прогадали.

-Мы купили билеты на сайте Кремлевского дворца. Но уже вечером всем, кто купил там билеты, был оформлен возврат по причине технического сбоя на сайте,-рассказали «КП» фанаты звезды.-Нам пришли официальные извинения. Ждем, когда вернут деньги, будет ловить билеты у перекупщиков.

Плюс ко всему в Сети внезапно появились тизеры новых песен Аллы Пугачевой. Говорят, что это работа хакеров.

«Поживи в моей шкуре» и «Что вижу, то пою»-так называются новые песни звезды.

Первая -словно ответ хейтерам, которые порой критикуют звезду:

alla_pugacheva_forum #allapugacheva #аллапугачева Поживи в моей шкуре @alla_orfey тизер трека с просторов Интернета.

-Поживи в моей шкуре,

А потом уж учи меня жить,

Кого гнать мне из суи,

А кого мне любить.

Поживи в моей коже,

А потом уж учи меня жить,

Кому выставить нож мне,

А кого мне любить.

Вторая - про счастливую семью Аллы Борисовны:

allapugachevaforever ПРЕМЬЕРА Вышел тизер новой песни @alla_orfey "Что вижу, то пою" слушаем и делимся мнением в комментариях #аллапугачева #пугачева #алла #forever #аллапугачёва #пугачёва #звезда #live #певица #богиня #легенда #alla #видео #премьера #чтовижутопою #star #diva #allapugacheva #pugacheva #superstar Администратора: @ponomarevaleksey13

-Что петь толку про тоску?

Я её не вижу.

Я не хочу петь про беду.

Я её не вижу.

Я хочу петь про котов

За соседним домом,

Про огромную любовь

Прокричать с балкона.

Что вижу, то пою

Про любовь свою.

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