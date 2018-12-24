Геннадий Онищенко: Встречая Год Желтой Свиньи, постарайтесь похрюкать только на трезвую голову. И будет вам радость!
- Геннадий Григорьевич, это помощник депутата Онищенко звонит.
- Самопровозглашенный помощник депутата Онищенко.
Геннадий Онищенко: «Встречая Год Желтой Свиньи, постарайтесь похрюкать только на трезвую голову. И будет вам радость!»
- Я в эти дни в магазины заглядываю, смотрю, народ затаривается, как говорится в народе, - бухлом. В одни руки сколько надо давать водки, вина, пива, бражки, самогона (кто подпольно закупает), чтобы праздник удачно провести, повеселиться и на опохмелку чтобы, значит, осталось на 1 января?
- Вы из своего образа провокатора никак не можете выпрыгнуть, товарищ Гамов.
- Нет, это все правда! Затариваются!
- Вы и моего президента пытались провоцировать на пресс-конференции.
- Президент общий.
- Моего.
- Нет, он - наш.
- Я не знаю, может быть, он и ваш, но мой он точно.
- И наш точно.
- Тут мне подсказывают дончане, что вы из Кишинева, что ли. У вас Светлана Гамова есть сестра? Я-то вас знал как представителя Оренбуржья.
- У меня много сестер – двоюродных, троюродных. Катя Гамова тоже моя троюродная сестра. Так как с бухлом быть?
- Вы не уходите от ответа.
- Это не я ухожу, это вы уходите.
- В Молдавии у вас есть сестра или нет?
- Теперь думаю, что есть.
- Конечно, чешутся руки. Тоска по запретам над вами доминирует.
- Абсолютно нет.
- На самом деле, конечно, ограничения продажи спиртного в одни руки только спровоцируют злоупотребления, которые приведут к тому, что начнут взятки брать, взятки давать.
И потом - давайте так. До Нового года у нас осталось всего 7 дней. Конечно, никакие ограничения мы с вами сегодня уже не введем.
Хотя - те действующие ограничения, которые есть на возраст (спиртное в России могут покупать только граждане, достигшие 18 лет. - А.Г.), на предъявление в магазине паспорта молодыми людьми, это, безусловно, должно соблюдаться.
Я склонен считать, что мы с вами должны нашу с вами беседу использовать для того, чтобы еще раз напомнить нашим гражданам, что избыточное потребление алкоголя ни к чему хорошему не приводит.
Этот наш призыв мы должны адресовать молодому поколению россиян, которые сегодня, хоть и с трудом, хоть и медленно, но приближаются к осознанию того, что привязанность к алкоголю, зависимость от алкоголя не даст им самореализоваться ни в науке, ни в бизнесе, ни в профессии. И поэтому - все больше и больше наше молодое поколение обращает внимание на здоровый образ жизни.
И хоть нам и не повезло в этом году, праздники у нас будут продолжаться почти полмесяца…
- Не повезло. Мало.
- Я бы хотел, чтобы, может быть, даже и ту напраслину, которую вы возводите на россиян, что они запасаются несметными количествами алкогольных напитков…
- Нет, я сказал, сколько надо бухла запасать?
- Нисколько не надо.
- Вообще, что ли? А как же за столом сидеть, трезвым, что ли? И что такое избыточное употребление алкоголя, Геннадий Григорьевич? А?
- За столом сидеть нужно в кругу семьи, где сидит старшее поколение, где сидят отцы и сыновья, матери и дочери, внуки и деды. И, конечно же, за этим столом ни о каком потреблении алкоголя речи быть не может.
- А что же пить-то?
- Это взвары, это всякого рода известные напитки, которые всегда готовились, это чай, травяные чаи.
И самое главное, беседа, задушевная беседа, поздравление президента, обращение президента, поздравление друг друга с Новым годом.
- То есть - всё на трезвую голову?
- Только на трезвую. А если вы, товарищ Гамов, не сможете…
- Нет, не смогу.
- ... сдержаться, я вам советую максимально минимизировать потребление любого алкогольного напитка.
- А до какого количества… можно?
- А поскольку вы являетесь моим помощником, то вы должны демонстрировать за семейным столом - а вы все-таки представитель старшего поколения, и на вас будут смотреть и дети, и внуки, на их глазах, пожалуйста, удержитесь от употребления алкоголя. И не надо этого делать.
- А вот минимизировать до какого состояния можно?
- До нуля.
- А вы сколько выпьете на Новый год?
- Ни грамма не выпью. И вам не советую. А вот, после встречи Нового года, нам обещают теплую снежную зиму, - в первой декаде.
Так вот - после встречи Нового года лучше выйти, прогуляться по улице, если вы будете встречать праздник за городом. Если будете встречать в Москве, то посмотрите праздничный концерт, обсудите. Пусть вам ваши внуки и дети расскажут стишки, которые они подготовят. Вы их порадуете своими подарками. Расскажите о том, как вы встречали Новый год в детстве, - не такой изобильный, как у них теперь...
- А вы помните какой-нибудь детский стишок свой?
- Конечно, помню.
- Можете рассказать?
- Вам?
- Нет, радиослушателям «Комсомольской правды».
- Вам детский обязательно нужен или можно постарше?
- Можно и такой, и такой.
- Елка плакала сначала от домашнего тепла.
Утром плакать перестала, задышала, ожила.
Чуть дрожат ее иголки, на ветвях огни зажглись,
Как по лестнице, по елке огоньки сбегают вниз...
Я думаю, из моих 8 внуков пара расскажет мне этот стишок, а, может быть, и какие-то другие, современные стишки.
Наладьте тот душевный строй поколений, который так нужен нашему обществу, в тот трудный, но очень интересный 2019 год, в который мы с вами вступаем.
- Тогда с наступающим вас.
- Да, с наступающим годом Желтой Земляной Свиньи…
- Хрю-хрю.
- Хрю-хрюкать надо тоже. Обязательно - чтобы в вашем гардеробе присутствовал желтый цвет. Я вам рекомендую надеть желтый галстук.
- Нет. Мы свободная, демократическая пресса. Мы не желтые.
- Ну, это ваше право, товарищ Гамов. Поэтому - с наступающим Новым годом. И пусть он будет у нас хорошим, теплым, семейным и радостным.
- И - вас! И - вам!
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