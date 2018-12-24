- Геннадий Григорьевич, это помощник депутата Онищенко звонит.

- Самопровозглашенный помощник депутата Онищенко.

Геннадий Онищенко: «Встречая Год Желтой Свиньи, постарайтесь похрюкать только на трезвую голову. И будет вам радость!» 00:00 00:00

- Я в эти дни в магазины заглядываю, смотрю, народ затаривается, как говорится в народе, - бухлом. В одни руки сколько надо давать водки, вина, пива, бражки, самогона (кто подпольно закупает), чтобы праздник удачно провести, повеселиться и на опохмелку чтобы, значит, осталось на 1 января?

- Вы из своего образа провокатора никак не можете выпрыгнуть, товарищ Гамов.

- Нет, это все правда! Затариваются!

- Вы и моего президента пытались провоцировать на пресс-конференции.

- Президент общий.

- Моего.

- Нет, он - наш.

- Я не знаю, может быть, он и ваш, но мой он точно.

- И наш точно.

- Тут мне подсказывают дончане, что вы из Кишинева, что ли. У вас Светлана Гамова есть сестра? Я-то вас знал как представителя Оренбуржья.

- У меня много сестер – двоюродных, троюродных. Катя Гамова тоже моя троюродная сестра. Так как с бухлом быть?

- Вы не уходите от ответа.

- Это не я ухожу, это вы уходите.

- В Молдавии у вас есть сестра или нет?

- Теперь думаю, что есть.

- Конечно, чешутся руки. Тоска по запретам над вами доминирует.

- Абсолютно нет.

- На самом деле, конечно, ограничения продажи спиртного в одни руки только спровоцируют злоупотребления, которые приведут к тому, что начнут взятки брать, взятки давать.

И потом - давайте так. До Нового года у нас осталось всего 7 дней. Конечно, никакие ограничения мы с вами сегодня уже не введем.

Хотя - те действующие ограничения, которые есть на возраст (спиртное в России могут покупать только граждане, достигшие 18 лет. - А.Г.), на предъявление в магазине паспорта молодыми людьми, это, безусловно, должно соблюдаться.

Я склонен считать, что мы с вами должны нашу с вами беседу использовать для того, чтобы еще раз напомнить нашим гражданам, что избыточное потребление алкоголя ни к чему хорошему не приводит.

Этот наш призыв мы должны адресовать молодому поколению россиян, которые сегодня, хоть и с трудом, хоть и медленно, но приближаются к осознанию того, что привязанность к алкоголю, зависимость от алкоголя не даст им самореализоваться ни в науке, ни в бизнесе, ни в профессии. И поэтому - все больше и больше наше молодое поколение обращает внимание на здоровый образ жизни.

И хоть нам и не повезло в этом году, праздники у нас будут продолжаться почти полмесяца…

- Не повезло. Мало.

- Я бы хотел, чтобы, может быть, даже и ту напраслину, которую вы возводите на россиян, что они запасаются несметными количествами алкогольных напитков…

- Нет, я сказал, сколько надо бухла запасать?

- Нисколько не надо.

- Вообще, что ли? А как же за столом сидеть, трезвым, что ли? И что такое избыточное употребление алкоголя, Геннадий Григорьевич? А?

- За столом сидеть нужно в кругу семьи, где сидит старшее поколение, где сидят отцы и сыновья, матери и дочери, внуки и деды. И, конечно же, за этим столом ни о каком потреблении алкоголя речи быть не может.

- А что же пить-то?

- Это взвары, это всякого рода известные напитки, которые всегда готовились, это чай, травяные чаи.

И самое главное, беседа, задушевная беседа, поздравление президента, обращение президента, поздравление друг друга с Новым годом.

- То есть - всё на трезвую голову?

- Только на трезвую. А если вы, товарищ Гамов, не сможете…

- Нет, не смогу.

- ... сдержаться, я вам советую максимально минимизировать потребление любого алкогольного напитка.

- А до какого количества… можно?

- А поскольку вы являетесь моим помощником, то вы должны демонстрировать за семейным столом - а вы все-таки представитель старшего поколения, и на вас будут смотреть и дети, и внуки, на их глазах, пожалуйста, удержитесь от употребления алкоголя. И не надо этого делать.

- А вот минимизировать до какого состояния можно?

- До нуля.

- А вы сколько выпьете на Новый год?

- Ни грамма не выпью. И вам не советую. А вот, после встречи Нового года, нам обещают теплую снежную зиму, - в первой декаде.

Так вот - после встречи Нового года лучше выйти, прогуляться по улице, если вы будете встречать праздник за городом. Если будете встречать в Москве, то посмотрите праздничный концерт, обсудите. Пусть вам ваши внуки и дети расскажут стишки, которые они подготовят. Вы их порадуете своими подарками. Расскажите о том, как вы встречали Новый год в детстве, - не такой изобильный, как у них теперь...

- А вы помните какой-нибудь детский стишок свой?

- Конечно, помню.

- Можете рассказать?

- Вам?

- Нет, радиослушателям «Комсомольской правды».

- Вам детский обязательно нужен или можно постарше?

- Можно и такой, и такой.

- Елка плакала сначала от домашнего тепла.

Утром плакать перестала, задышала, ожила.

Чуть дрожат ее иголки, на ветвях огни зажглись,

Как по лестнице, по елке огоньки сбегают вниз...

Я думаю, из моих 8 внуков пара расскажет мне этот стишок, а, может быть, и какие-то другие, современные стишки.

Наладьте тот душевный строй поколений, который так нужен нашему обществу, в тот трудный, но очень интересный 2019 год, в который мы с вами вступаем.

- Тогда с наступающим вас.

- Да, с наступающим годом Желтой Земляной Свиньи…

- Хрю-хрю.

- Хрю-хрюкать надо тоже. Обязательно - чтобы в вашем гардеробе присутствовал желтый цвет. Я вам рекомендую надеть желтый галстук.

- Нет. Мы свободная, демократическая пресса. Мы не желтые.

- Ну, это ваше право, товарищ Гамов. Поэтому - с наступающим Новым годом. И пусть он будет у нас хорошим, теплым, семейным и радостным.

- И - вас! И - вам!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россияне поддерживают запрет на продажу алкоголя до 21 года

Большинство россиян выступают в поддержку идеи повышения минимального возраста, с которого будет разрешена продажа алкоголя. Сейчас купить спиртное можно с 18 лет, но в будущем возраст покупателя может быть ограничен до 21 года (подробности)