Аналитики сервиса "Кинопоиск" составили список картин, которые больше всего понравились гражданам больше всего. При их выборе учитывались рейтинг фильма и количество оценок, а также просмотры страниц на портале. Отметим, что всего в 2018 году в российский кинопрокат вышло 562 фильма.

Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" режиссера Мартина МакДоны возглавил самых самых популярный кинолент с рейтингом 8,1.

Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» стал самым популярным среди россиян в 2018 году.Среди российских картин особое впечателния на зрителей произвело "Движение вверх"

Среди российских картин особое впечатление на зрителей произвело "Движение вверх" Антона Мегердичева (7,7). Кроме того, на страницу российского фильма пользователи заходили чаще всего, он возглавил список лидеров российского проката. Отметим, что его сборы составили более 2,9 млрд рублей.

Движение вверх - Трейлер #2 (2017).

Главным новым сериалом россияне посчитали "Видоизменённый углерод" с рейтингом 7,5 от американского онлайн-кинотеатра Netflix . Среди российских сериалов-дебютантов особо популярным оказался проект от ТНТ-Premier "Домашний арест" (8).

Самыми популярными зарубежными актёрами пользователи отметили Тома Харди и Марго Робби. Среди российских актеров оказались Александр Петров и Любовь Аксёнова.

Редакция КиноПоиска также подвела свои итоги года. Лучшим фильмом стал "Остров собак" Уэса Андерсона, самыми популярными сериалами - "Звоните ДиКаприо!", "Маньяк" и "Острые предметы".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Google составил рейтинг самых популярных запросов у россиян в 2018 году.