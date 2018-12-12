Google составил рейтинг самых популярных запросов у россиян в 2018 году

Компания Google составила рейтинг самых популярных запросов россиян в уходящем году. В пятерку тем, особо интересовавших жителей нашей страны вошли:

1)Чемпионат мира по футболу в России

Одна из самых популярных тем среди интернет-пользователей в России- Чемпионат мира по футболу-2018Фото: REUTERS

2) Зимняя Олимпиада в Пхенчхане

На Зимней Олимпиаде в Пхенчхане выступила российская фигуристка Алина ЗагитоваФото: REUTERS

3)Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

4)Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

"Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора" стал одним из самых популярных запросов у россиян в GoogleФото: REUTERS

5)Выборы президента России

Стоит отметить, что список рейтинга сооставлен экспертами с учетом поисковых запросов россиян, по которым отмечен самы большой рост трафика в 2018 году по сравнению с прошлым годом, сообщает "Google".

- 2018-ый год подходит к концу, и мы рады представить вам рейтинг самых быстрорастущих запросов 2018 года среди русскоязычных пользователей! В 2018-ом люди отращивали усы надежды ради сборной России по футболу, определяли будущее страны на выборах президента, напевали "Цвет настроения синий" и участвовали в SKIBIDI сhallenge, - прокомментировали в компании Google.

Специалисты также отметили, что в уходящем году россияне довольно активно "гуглили" информацию о российском бойце смешанных единоборств Хабибе Нурмагомедове, белорусской модели Насте Рыбке, супруге британского принца Гарри, американской актрисе Меган Маркл, рэпере XXXtentacion и депутате Госдумы Иосифе Кобзоне. Также пользователи поисковой системы Google интересовались биографией американского писателя и создателя комиксов Marvel Стэна Ли, а также народного артиста СССР Олега Табакова.

Биография легендарного создателя комиксов Marvel Стэна Ли интересовала многих российских интернет-пользователей в уходящем годуФото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2018 году жители России "спрашивали" у поисковика, как стать известным блогером, моделью, наблюдателем на выборах, программистом и космонавтом. Юные российские интернет-пользователи также интересовались мемами про Илона Маска, "Мышь крадется", "Момо", "За себя и Сашку" и "Сын маминой подруги".

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что российский поисковик "Яндекс" рассказал, что больше всего интересовало жителей нашей страны в 2018 году. В расширенный рейтинг вошли "топ-10" наиболее интересных событий года по мнению интернет-пользователей, биографии знаменитых личностей, информация об ушедших кумирах, наиболее популярные киноленты российского и иностранного производства и многое другое.