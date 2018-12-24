Бургеры возглавили рейтинг самых популярных блюд у россиян в 2018 году

Аналитики сервиса доставки еды Delivery Club подвели итоги 2018 года и определили самые популярные блюда, которые заказывали за год жители России.

Как и в прошлом году, россияне всем остальным кушаньям предпочли бургеры. Лишь в одной Москве за текущий год заказали 610,2 тысяч бургеров с доставкой. Самым популярным из них оказался "Воппер" из ресторана Burger King.

Вторую строчку в списке заняли роллы "Филадельфия", далее - картофель фри и картофель по-деревенски. Замкнул пятерку лидеров сливочный крем-суп с шампиньонами.

В этом году Россияне также активно заказывали тако, клаб-сэндвич, пасту "Карбонара", салат "Цезарь" с курицей, а также плов и пицца "Пепперони".

Что касается категорий еды, чаще всего россияне заказывали домой салаты, закуски и гарниры, бургеры, а также суши и роллы.

Аналитики DC выяснили, что всем остальным соусам россияне предпочитают сырный соус. Самым популярным форматом доставки оказался big size (большая порция), при этом жители Москвы, например, полюбили мини-бургеры.

Заказывая еду со столичных рынков, москвичи выбирали картофель и арбуз.

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