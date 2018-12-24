2018-12-24T15:40:12+03:00
Общество

Бургеры возглавили рейтинг самых популярных блюд у россиян в 2018 году

К ним часто заказывают картошку фри и сырный соус
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Бургеры возглавили рейтинг самых популярных блюд среди россиян в 2018 годуБургеры возглавили рейтинг самых популярных блюд среди россиян в 2018 годуФото: Леонид ЗАХАРОВ
Изменить размер текста:

Аналитики сервиса доставки еды Delivery Club подвели итоги 2018 года и определили самые популярные блюда, которые заказывали за год жители России.

Как и в прошлом году, россияне всем остальным кушаньям предпочли бургеры. Лишь в одной Москве за текущий год заказали 610,2 тысяч бургеров с доставкой. Самым популярным из них оказался "Воппер" из ресторана Burger King.

Вторую строчку в списке заняли роллы "Филадельфия", далее - картофель фри и картофель по-деревенски. Замкнул пятерку лидеров сливочный крем-суп с шампиньонами.

В этом году Россияне также активно заказывали тако, клаб-сэндвич, пасту "Карбонара", салат "Цезарь" с курицей, а также плов и пицца "Пепперони".

Что касается категорий еды, чаще всего россияне заказывали домой салаты, закуски и гарниры, бургеры, а также суши и роллы.

Аналитики DC выяснили, что всем остальным соусам россияне предпочитают сырный соус. Самым популярным форматом доставки оказался big size (большая порция), при этом жители Москвы, например, полюбили мини-бургеры.

Заказывая еду со столичных рынков, москвичи выбирали картофель и арбуз.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказал, какие новогодние блюда могут привести к набору веса.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Выборы в парламент Израиля пройдут 9 апреля
Врачи назвали пять продуктов, которые могут вызвать рак
Губерниев ответил на обвинения вице-президента IBU во лжи
Медведев сместил Александра Суринова с должности главы Росстата
Число жертв цунами в Индонезии достигло 334
В ЦАГИ смогли улучшить ракету «Ангара»
Официальный курс доллара на 25 декабря вырос до 68,41 рубля
Орешкин прогнозирует сложный период для экономики России на начало 2019 года
Лукашенко назвал Россию ключевым внешним партнером Белоруссии
В Москве насмерть замерз известный математик и шахматист
Правительство России ужесточило правила хранения оружия
Тимошенко сообщила об "избирательном армагеддоне" на Украине
В Брюсселе неизвестный устроил стрельбу из автомата
МИД Турции считает, что Израиль стремится расчленить Сирию