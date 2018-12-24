В понедельник глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер дал интервью немецкой газете Osnabrücker Zeitung. (Именно ОБСЕ занимается контролем ситуации на линии фронта в Донбассе, частенько закрывая глаза на провокации Киева). Особый акцент в интервью Гремингер сделал на «вину Москвы в напряжённости в Черном море», когда месяц назад три украинских военных корабля попытались прорваться к Керченскому мосту, но были интернированы погранслужбой ФСБ вместе с экипажами.

— Нам нужен диалог и меры по деэскалации. Первым таким хорошим жестом со стороны России могло бы стать освобождение 24 арестованных украинских моряков и трёх конфискованных кораблей… Россия и Украина должны наконец-то отказаться от логики «как ты мне, так и я тебе», — заявил Гремингер.

Впрочем, были моменты, когда в интервью звучал голос разума:

— Выходит, Россия — не главная проблема европейской безопасности? — спросил немецкий журналист.

— Главное — это всё более глубокий разрыв между Россией и Западом… Отсутствие политики по решению проблем в духе сотрудничества — куда более серьёзный вызов, чем Россия, — ответил Гремингер.

— Генсек ОБСЕ смотрит на всё, мягко говоря, однобоко. В заложниках украинских властей уже много месяцев остаются члены экипажа ранее захваченных незалежной российских судов — например, капитан рыболовецкого траулера «Норд» Владимир Горбенко, — сказал нам политолог, эксперт по Украине Владимир Рогов. — Европейские организации при этом выступают в роли «адвоката дьявола» с красивыми заявлениями, суть которых одна: перманентная вина России в чём угодно. Зато когда чиновники ОБСЕ выходят в отставку, они «внезапно» прозревают и начинают вспоминать о неоднократных случаях обострения в Донбассе по вине Киева.