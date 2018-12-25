Какое российское игристое самое лучшее: исследование Роскачества

Минпромторгом и Минсельхозом России совместно с Роскачеством запустили проект «Винный гид России», для которого закупили более 300 российских марок вина. На днях завершился первый этап проверки игристых вин. Из 50 игристых вин качественными оказались 37.

В исследовании участвовали торговые марки из Крыма и Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области, в ценовой категории от 200 до 1000 рублей. В первый этап попало лучшее игристое вино восьми виноделен, которые в ходе экспертных аудитов смогли подтвердить российское происхождение винограда. Из них «Новый Свет», «Инкерман», «Золотая Балка» и «Усадьба Перовских» представляли Крымский полуостров. «Кубань-Вино», «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Юбилейная», «Фанагория» - Краснодарский край.

Первый этап — дегустация по принятой во всем мире органолептической оценке. Дегустационная комиссия состояла из 22 российских и двух международных экспертов с большим опытом работы в сенсорной оценке вин. В российское жюри вошли четыре сомелье – чемпиона России разных лет, судьи международных винных конкурсов, преподаватели школ сомелье, профессиональные дегустаторы с многолетним опытом работы, а также Нобелевский лауреат Риккардо Валентини. Возглавил дегустационную комиссию сопредседатель рабочей группы Роскачества по созданию Винного гида, президент Российской ассоциации сомелье Артур Саркисян.

Игристое вино оценивалось по 100-балльной системе в соответствии с международной шкалой всемирной организации винограда и вина (OIV). В соответствии с российским ГОСТ «хорошим» считается вино, набравшее по сумме баллов не менее 71. Экспертной комиссией Роскачества для Винного гида России был принят повышенный уровень - 78 баллов. Из 50 исследованных игристых вин 37 получили достойную оценку ≥ 78 балла, десять товаров – от 71 до 78 баллов, три – не дотянули до «гостовских» 71.

Эксперты оценивали интенсивность игры пузырьков, аромат, прозрачность, чистоту вкуса, послевкусия, выделяли ягодные и фруктовые ноты. Эксперты высоко оценили качество игристых полусладких и полусухих вин, отметив баланс сладости и свежести во вкусе. Отдельно можно выделить розовые полусухие и полусладкие вина, в которых полнота аромата и вкуса обеспечивается оттенками фруктово-ягодной гаммы.

На первом месте по баллам оказалось достаточно дорогое шампанское Абрау-Дюрсо Victor Dravigny, которое стоит от 750 рублей за бутылку. При этом на седьмом — недорогой брют «Кубань-вино» по цене от 190 рублей за бутылку (см. Рейтинг). Как поясняют эксперты Роскачества игристые вина из российского винограда достойного уровня в категории до 500 рублей выпускаются по технологии вторичного брожения в больших емкостях («метод Шарма»). Правда, у производителя должны быть обширные виноградники площадью более тысячи гектаров. О других методах, читайте тут.

Вина высокого качества, изготовленные классическим методом (с вторичным брожением и выдержкой в бутылке) в недорогой ценовой группе найти сложнее. Такие вина, превосходящие повышенный стандарт Роскачества, можно найти в классе выдержанных игристых вин классическим методом (от 9 до 12 месяцев выдержки в бутылке), но и они встречаются достаточно редко. Проще найти недорогие и качественные вина, которые изготавливаются по технологиям, распространенным в итальянских регионах Асти и Фриули. В любом случае, вина, изготовленные классическим методом, будут стоить в диапазоне 800-1000 рублей.

Топ-10 лучших вин

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

И недорогое может быть качественным

- В своей работе я и мои коллеги, как правило, имеют дело с винами более высокого уровня, серьезными и дорогими ресторанными позициями, - отмечает куратор дегустационной комиссии, директор Школы сомелье Wine People Юлиана Григорьева. - Но «базовые ценности» едины для любых вин. В этом исследовании от недорогих образцов мы не ждали особенной сложности букета, благородных тонов выдержки во вкусе. Но и недорогое «повседневное» вино может быть достаточно качественным. Нас, в первую очередь, интересовала чистота в аромате и вкусе, отсутствие пороков, посторонних тонов, оттенков окисления, неприятных оттенков в послевкусии. Могу сказать, что откровенно плохих образцов было меньше, чем мы ожидали.

Вина покупают больше

- В последнее время увеличивается производство качественных вин из российского сырья, снижается рыночная доля винных напитков, изготовленных преимущественно из недорогих импортных виноматериалов, – заявила заместитель Министра сельского хозяйства Оксана Лут. - За три квартала 2018 года розничные продажи вина по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличились почти на 3%, игристого – на 0,5%. Сейчас в стране возрождается интерес к российскому вину. Исследование, проведенное Роскачеством, подтвердило – вина не просто соответствуют ГОСТ, они могут получать достойные оценки своего вкуса и аромата от дегустаторов высокой квалификации, в том числе иностранных экспертов.

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Роскачество рассказало, как выбрать хорошее вино

Совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России Роскачество проводит масштабное всероссийское исследование вина — 320 российских марок пройдут оценку дегустаторов. Участвуют крымские, краснодарские, ростовские вина. Сенсорные испытания проводит дегустационная комиссия, в которую вошел Нобелевский лауреат, итальянский ученый-эколог Риккардо Валентини. (подробности)