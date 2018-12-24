С лотков не продавать, на кладбищах не запускать: Роспотребнадзор рассказал, что такое безопасный фейерверк

Ничего особо нового в этих рекомендациях нет, но нарушают их из года в год, так что нелишне напомнить.

1 Продавать пиротехнику запрещено в жилых зданиях, уличных переходах и иных подземных сооружениях, зданиях вокзалов. Можно только в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, где фейерверки защищены от прямых солнечных лучей, снега и дождя. Покупателю должно быть больше 16 лет.

2 Есть пять классов пиротехники - в зависимости от мощности ударной волны, величины опасной зоны, уровня шума. Первые три класса (они маркируются римскими цифрами) предназначены для использования в быту и могут продаваться населению. Для покупки IV и V классов нужна специальная лицензия. Класс должен быть указан на упаковке и в сертификате соответствия (его продавец обязан показать по первому требованию).

3 Для III класса безопасный радиус - от 30 метров. Для II класса - 5 метров. Для I класса - 0,5 метра.

4 Использовать пиротехнику нельзя:

- в помещениях, зданиях и сооружениях (исключение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки);

- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий;

- во время проведения массовых мероприятий: митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

- на территориях особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений.

Также запрещено:

- в случае затухания фитиля поджигать его еще раз;

- подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием менее чем через 10 минут после окончания его работы.

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