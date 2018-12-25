Кокорин и Мамаев - в сборной Бутырки: решение о матче арестантов и надзирателей примут после новогодних праздников

На днях мы уже рассказывали, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев - как это назвали бы на спортивных сайтах - вызваны в сборную Бутырки. Точнее, им предложено сыграть за команду сидящих в СИЗО №2 арестантов против надзирателей. Такой футбольный матч в формате 6 на 6 планируют провести активисты православной общественной организации «Сорок сороков».

Напомним, ранее фигурантам «дела футболистов», которым предъявлены обвинения по статьям «Причинение легкого вреда здоровью» и «Хулиганство», продлили арест до 8 февраля. Кокорин и Мамаев жаловались правозащитникам и адвокатам, что в застенках не могут должным образом поддерживать спортивную форму - местную «качалку» их пускают максимум пару раз в неделю, а в маленькой камере не особо потренируешься.

Представители «Сорка сороков» сообщали, что согласие футболистов уже получено. Стоит напомнить, что младший брат Александра Кокорина Кирилл тоже занимался футболом. Да и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий когда-то играл на профессиональном уровне, а теперь тренирует детей. Вот вам и почти полный состав команды.

Правозащитники называют разные даты предполагаемого проведения матча. Однако во ФСИН эту историю пока официально не комментируют. Как сообщил корреспонденту «КП» источник в Федеральном службе исполнения наказаний, итоговое решение еще не принято. Хотя в целом в ведомстве идею поддерживают.

- Окончательное решение будут принимать уже после праздников, - заявил нам информированный источник. - Для организации матча нужно решить несколько моментов. Например, привести в порядок единственную подходящую для игры площадку. Это небольшой заасфальтированный участок, на котором иногда гоняют мяч сотрудники ФСИН и заключенные из хозотряда (те, кто после приговора суда попросился отбывать срок в стенах СИЗО, выполняя различные хозяйственные работы, - Авт.). Обсуждается, что, возможно, эту площадку можно будет уложить специальным искусственным покрытием для игры в футбол. Но это еще не решено.

По словам нашего собеседника, также необходимо соблюсти и юридические моменты. Разрешит ли следователь сыграть футболистам в одной команде? Напомним, по закону проходящие по одному делу арестанты не имеют права общаться друг с другом в СИЗО.

- Если такой матч действительно состоится, его смогут снимать и журналисты, - отметил источник.

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Смогут ли Кокорин и Мамаев вернуться на поле после тюрьмы

Суд оставил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО до 8 декабря. Почти два месяца они будут сидеть в камерах, а не бегать на тренировках. А потом криминальному дуэту светит еще и реальный срок - статьи, по которым обвиняются игроки предусматривают до 7 лет лишения свободы. Даже если наказание будет мягче, например несколько месяцев тюрьмы, смогут ли Какорин и Мамаев, выйдя с зоны, вернуться на поле и дальше считаться одними из лучших футболистов страны? Или отсидка разрушит их как профессиональных спортсменов? (подробности)