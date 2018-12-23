Арестанты против персонала СИЗО: Кокорину и Мамаеву предложили провести футбольный матч во дворе Бутырки

Как известно, до 8 февраля футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев по решению суда будут сидеть по арестом, в СИЗО «Бутырка». До этого спортсмены жаловались на то, что им не удается должным образом поддерживать спортивную форму. В местный спортзал их выводят всего пару раз в неделю, а в камере для тренировок слишком мало места. Сегодня стало известно, что бывшие игроки сборной России примут участие в футбольном матче, который состоится прямо в стенах Бутырки. Об этом заявили представители православного движения «Сорок сороков».

- Осенью мы уже проводили подобный матч, - сообщил «КП» лидер движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин. - В одной команде были волонтеры из нашей организации, в другой - сотрудники СИЗО и заключенные из хозотряда (Уже после приговора суда, осужденный может попроситься остаться в Бутырке, в хозяйственном отряде, который отвечает за различные работы на территории, и отбывать срок здесь, - Авт.). Сейчас пост, скоро будет Рождество. Хотелось бы провести этот матч в канун светлого праздника и связать с благотворительностью. Этим матчем мы хотим поддержать футболистов. Мы понимаем, что Кокорин и Мамаев оступились, но это не значит, все мы должны от них отвернуться.

По словам Кормухина, сами спортсмены уже дали предварительное согласие на этот матч.

- А руководство Бутырки и ФСИН?

- Они тоже поддерживают эту инициативу. Наша организация уже не первый год занимается миссионерской деятельностью в сотрудничестве с пенитенциарной системой.

Между тем источник «Комсомольской Правды» во ФСИН сообщил, что окончательного решения по этому матчу еще нет.

- На территории СИЗО есть только одна подходящая для такого матча площадка, - объясняет источник. - Это не очень большой заасфальтированный участок, на котором смогут сыграть команды максимум 6 на 6 игроков. Здесь действительно иногда играют в футбол. Зимой для этого площадку очищают от снега. Но дело в том, что этот участок находится на территории, куда есть доступ только для хозотряда, но никак не для арестантов, которые находятся в СИЗО, пока идет следствие по их делам. Дадут ли добро на то, чтоб дать сюда временный доступ людям, сидящим под арестом, пока непонятно.

- О возможности такого матча я узнал только из СМИ, - сообщил «КП» адвокат Мамаева Игорь Бушманов. - Я встречался со своим подзащитным в пятницу. Он мне про матч ничего не говорил.

Еще раз об условиях предполагаемой игры: вместо травы - присыпанный снегом асфальт. В соперниках - непрофессиональные футболисты. И Кокорин, и Мамаев, напомним, по прежнему находятся на профессиональных контрактах в футбольных клубах «Зенит» и «Краснодар» соответственно. Вряд ли руководству команд понравится, если высокооплачиваемые игроки травмируются, играя в футбол в тюремном дворе...

- В любом случае, окончательное решение - играть им или не играть - могут принимать сами футболисты, - говорит Игорь Бушманов. - С одной стороны, действительно, не самые хорошие условия для игры. С другой, для самих футболистов, которые лишены любимой игры, такой матч может стать отдушиной, с точки зрения морального духа.

Будет ли вестись трансляция этого матча, пока тоже неясно. Но для антуража, чтобы проникнуться ситуацией, можно пока пересмотреть старый фильм «Костолом». Картина маслом: игрок сборной Англии (его, кстати, играет Винни Джонс, бывший полузащитник «Челси») за вождение в нетрезвом виде попадает в тюрягу. И ему предлагают принять участие в футбольном матче - заключенные против надзирателей. В общем, жизненное кино...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кокорин и Мамаев в СИЗО на Новый год смогут сделать себе оливье и послушать поздравления Президента

«Комсомолка» узнала, как опальные футболисты проведут праздники (подробности)

Павел Мамаев - "КП": «Планируем сидеть и ждать свободы. Всё рано или поздно закончится»

После того, как суд оставил меру пресечения для футболистов и их друзей без изменений — пообщаться с ними можно все так же лишь в переписке, в зале заседания спортсмены хранили молчание и не отвечали на вопросы. Основной удар журналистов приняли родные и адвокаты, но вопросы к спортсменам как раз-таки только и накопились. (подробности)

В ТЕМУ

Смогут ли Кокорин и Мамаев вернуться на поле после тюрьмы

Суд оставил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО до 8 декабря. Почти два месяца они будут сидеть в камерах, а не бегать на тренировках. А потом криминальному дуэту светит еще и реальный срок - статьи, по которым обвиняются игроки предусматривают до 7 лет лишения свободы. Даже если наказание будет мягче, например несколько месяцев тюрьмы, смогут ли Какорин и Мамаев, выйдя с зоны, вернуться на поле и дальше считаться одними из лучших футболистов страны? Или отсидка разрушит их как профессиональных спортсменов? (подробности)