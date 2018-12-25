2018-12-25T15:55:03+03:00
Экономика

Что россияне покупают на Новый год

Специалисты «Яндекса» изучили спрос на товары в интернете
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Предновогодний шоппинг.Предновогодний шоппинг.Фото: Мария ЛЕНЦ
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1 место. Пиротехника.

В декабре спрос на нее увеличился в 20 раз. Средний чек: 8500 руб. Напомним, это примерно половина суммы, которую один человек хочет потратить на Новый год. Конечно, петарды обычно берут на семью, но размах трат поражает — кризис кризисом, а повзрывать наши люди любят.

2 место. Спорттовары.

Их продажи в декабре удвоились.

Неожиданно, в начале зимы больше всего увеличился спрос на... роликовые коньки. Хотя объяснение этому есть: перед Новым годом магазины делают большие скидки на летний инвентарь, вот покупатели этим и пользуются. По этой же причине, на треть выросли продажи гидроскутеров и моноколес — цены на них сейчас упали.

Но электрические недосамокаты все же уступают по популярности беговым лыжам, конькам и экипировке для сноуборда.

3 место. Бытовая техника.

Спрос на нее увеличился на 62%.

4 место. Косметика и парфюмерия.

Их продажи выросли на 41%.

Вне рейтинга поставим продажи в интернете товаров для взрослых. Спрос на товары секс-шопов увеличился на 50%.

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