В Москве художник погиб во время перфоманса на одной из многоэтажек в центре Москвы

Василий Соловьев, по рассказам его знакомых, был необычным подростком. Парень странно вел себя с одногруппниками, был замкнутым и неохотно общался. Но это не мешало молодому художнику реализовывать свой талант в живописи. Даже по странице Василия в соцсети можно было понять, что он любит современное искусство, стихи и красивые фотографии.

В прошлую пятницу он задумал сделать провокационную акцию, цель и детали которой он не раскрыл даже своим друзьям. Василий просто взял с собой скотч, петарды и хлопушки и поехал в центр столицы. Там он нашел многоэтажный дом, который подходил под концепцию его перфоманса. Парень забрался на 20-й этаж, по дороге обмотав шею петардами и закрепив все это скотчем.

Через несколько секунд его тело нашли бездыханным прохожие, которые невольно стали свидетелем последствий. На данный момент правоохранительные органы пытаются выяснить, падение с тако высоты стало непредвиденным обстоятельством или запланированным ходом.