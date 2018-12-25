2018-12-25T15:48:42+03:00
Происшествия

В Москве художник погиб во время перфоманса на одной из многоэтажек в центре Москвы

23-летний парень обмотался петардами и поднялся на 20-й этаж. Арт-акция закончилась трагедией
Валерий ЛОМОВИЦКИЙ
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Погибший Василий Соловьев задумал провокационную акцию, цель и детали которой он не раскрыл даже своим друзьям.Погибший Василий Соловьев задумал провокационную акцию, цель и детали которой он не раскрыл даже своим друзьям.
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Василий Соловьев, по рассказам его знакомых, был необычным подростком. Парень странно вел себя с одногруппниками, был замкнутым и неохотно общался. Но это не мешало молодому художнику реализовывать свой талант в живописи. Даже по странице Василия в соцсети можно было понять, что он любит современное искусство, стихи и красивые фотографии.

В прошлую пятницу он задумал сделать провокационную акцию, цель и детали которой он не раскрыл даже своим друзьям. Василий просто взял с собой скотч, петарды и хлопушки и поехал в центр столицы. Там он нашел многоэтажный дом, который подходил под концепцию его перфоманса. Парень забрался на 20-й этаж, по дороге обмотав шею петардами и закрепив все это скотчем.

Через несколько секунд его тело нашли бездыханным прохожие, которые невольно стали свидетелем последствий. На данный момент правоохранительные органы пытаются выяснить, падение с тако высоты стало непредвиденным обстоятельством или запланированным ходом.

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