Ученые назвали способ, как не набрать вес во время новогодних праздников

КОГДА ПРАЗДНИКИ КОНЧАЮТСЯ, А КИЛОГРАММЫ ОСТАЮТСЯ

По данным международных исследований ежегодно каждый житель нашей планеты становится тяжелее в среднем на 0,4 - 1 кг. Пик набора веса приходится на период новогодних праздников. Более того, у большинства прибавивших килограммы по окончании зимних каникул вес не снижается, а остается на том же уровне. Если такая тенденция сохранится в течение 10 лет, то набор веса у людей в среднем составит по 5 - 10 кг. Это будет весомым вкладом в мировую эпидемию ожирения.

Ученые из университета Бирмингема (Великобритания) предположили, что регулярные взвешивания и соблюдение определенных правил помогут противостоять лишним килограммам. В исследовании, проведенном в предновогодний период с ноября 2016 года по февраль 2017, приняли участие 272 человека. 136 участников четко следовали правилам, рекомендованным учеными. Остальным 136 участникам просто раздали буклеты с рекомендациями по ведению здорового образа жизни.

Правила поведения, которые нужно было соблюдать, включали ограничения в диете, регулярные взвешивания с ведением записей (минимум 2 раза в неделю) и оценкой изменений в весе. Целью эксперимента было - не набрать более 0,5 кг.

В помощь участникам разработали 10 рекомендаций:

1. Соблюдать режим питания. Есть нужно строго в одно и то же время.

2. Снизить употребление жирной пищи. Отдавать предпочтение молочным продуктам, салатам, овощам и фруктам.

3. Придерживаться физически активного образа жизни. Проходить ежедневно около 10 000 шагов, что равно 60 - 90 минутам умеренной физической нагрузки. Постепенно увеличивать нагрузку можно с помощью шагомера, который поможет постепенно достичь цели в 10 000 шагов.

4. Перекусывать только здоровой пищей. Если вы решили сделать перекус, носите с собой свежие фрукты или йогурт вместо шоколада или чипсов.

5. Изучайте состав продуктов при покупке и приготовлении блюд. Обращайте внимание на количество содержащихся жиров и углеводов.

6. Будьте сдержанны в порциях. Подумайте дважды прежде, чем просить добавки (за исключением овощей).

7. Больше двигайтесь. Сидя на диване или кресле, делайте перерывы и вставайте на ноги каждый час.

8. Отдавайте предпочтение напиткам без содержания сахара. Фруктовые соки содержат натуральный сахар. Их потребление нужно ограничить до 1 стакана в день. Алкогольные напитки также калорийны.

9. Соблюдайте гигиену питания. Не ешьте на ходу или за просмотром телевизора. Получайте удовольствие от приема пищи.

10. Не забывайте о «правиле пяти». То есть съедайте 5 порций фруктов или овощей в сутки (одна порция - около 100 г).

К концу исследования участники, соблюдавшие рекомендации, не только не набрали вес, но даже похудели в среднем на 130 г. А участники, которым лишь раздали буклеты, прибавили по 370 г. Средняя разница в весе между группами составила 490 г. То есть почти полкилограмма.

Сколько нужно заниматься спортом, чтобы сжечь калории новогоднего стола.Фото: Рушан КАЮМОВ

«Всего лишь немного сдержанности»

Френсис Мэйсон из университета Бирмингема утверждает что, если бы люди больше заботились о себе и делали небольшие физические упражнения во время праздников, то могли бы предотвратить набор веса. Ведь нужно совсем немного. «Вместо 5 сосисок в тесте ограничиться двумя или прогуляться на свежем воздухе», - отмечает Мэйсон. Исследования говорят о том, что люди часто недооценивают количество калорий, которые они употребляют. И, наоборот, переоценивают количество потраченных калорий. Это объясняет пользу самоконтроля веса, так же как и взрыв популярности мобильных приложений для фитнеса и диеты.

БУДЬ В КУРСЕ!

Новогодние калории

Только в один новогодний день мы употребляем около 7000 калорий. Это в 3 раза выше рекомендованного. Такого количества энергии достаточно для 1,7-дневной пешей экскурсии по Гималаям, приводят пример исследователи.

ИНФОГРАФИКА

Праздничные блюда Количество калорий Физнагрузки, необходимые для сжигания калорий (мин): ходьба бег

Один кусок жареной индейки 100 16 8

Пять сосисок в тесте 70 12 6

Три крупных жареных картофелины 161 27 14

Брюссельская капуста 35 6 3

Подливка к мясу 50 8 4

Небольшой пуддинг 1280 210 110

КСТАТИ

Что заставляет нас съедать столько пищи во время новогодних каникул? Кроме того, что в праздничные дни стол ломится от яств, роль может играть также холодное время года. У 10 - 15% населения встречается так называемое субклиническое сезонное аффективное расстройство. Одно из его проявлений - стремление больше съесть, чтобы противостоять холоду.

Фрида Харю-Вестман, диетолог из Lifesum советует употреблять еду осознанно. «Прежде, чем съесть бутерброд, подумайте: а стоит ли? Это легкий и верный способ удостовериться, что вы едите потому, что действительно голодны. Если вы чувствуете себя подавленным, злым, разочарованным, лучший способом борьбы с этими чувствами – занятия физическими упражнениями».