Самые вкусные мандарины к новогоднему столу: исследование Роскачества

Эксперты Роскачества закупили мандарины в разных местах — магазинах, рынках, плодоовощных базах, - чтобы узнать, насколько они безопасны. В лабораториях солнечные фрукты исследовали по 426 показателям (треть из них - пестициды разных групп как на кожуре, так и на мякоти). Изучали в том числе показатели болезней цитрусовых, вкус, цвет, сортовые особенности и соответствие фактического сорта плодов заявленному продавцом.

Нарушений по безопасности обнаружено не было: превышений по содержанию нитратов и пестицидов в мандаринах не нашли, даже в китайских, которые по каким-то причинам пользуются недоброй славой. Не было в них обнаружено также ГМО, тяжелых металлов, радионуклидов.

В ноябре абхазских нет

На российском рынке есть мандарины из ЮАР, Египет, Турции, Китая, Абхазии, Марокко, Перу разных сортов. Как выяснили эксперты, если при продаже был указан сорт цитрусового, он чаще всего соответствовал маркировке. Исключением стали продавцы, которые продавали «абхазский, вкусный, сладкий» в ноябре. Абхазские мандарины появляются в продаже довольно поздно – в начале декабря, а до той поры под их видом иногда продают марокканские клементины.

Абхазские мандарины всегда одного сорта – уншиу, который входит в группу сортов сацума. Это холодоустойчивые сорта японско-китайского происхождения. Распознать их можно по матовой бугристой кожуре (они не обработаны воском и не блестят), стойкому аромату даже в неочищенном состоянии и отсутствию косточек.

Какие самые сладкие, а какие — самые сочные

По результатам испытаний:

* Самыми сладкими стали мандарины сорта муркотт, но они оказались наименее сочными. Несильно уступили им в сладости клементины.

* Самыми сочными мандаринами были признаны абхазские, массовая доля сока в плоде составляет почти 70%.

* Единичные косточки попадались в маленьких плодах шива-микан, остальные сорта были почти без косточек.

- Большое содержание косточек, в основном, в поздних сортах мандаринов, созревающих ближе к концу зимы, - пояснила Людмила Викулова, директор департамента испытаний Роскачества.

Как определить свежесть

Не стоит бояться зеленоватого бочка у мандарина. Правда, есть вероятность купить кисловатый, не совсем дозревший фрукт, но это не опасно. А в лабораториях выяснили, что и зеленоватые мандарины могут быть сочными и сладкими.

Показателем свежести был признан не цвет кожуры и не наличие зеленого хвостика или ветки с листочками, а плотность прилегания кожуры: у перезревших или лежалых плодов она явно отстает. Кроме того, такие - «пухлые» - плоды легче повредить. Например, подобных плодов было много среди сортов муркотт и надоркотт.

КСТАТИ

Мифы о мандаринах, которые не подтвердились

1. Они напичканы нитратами.

В лабораториях не нашли превышений по показателям не нашли. И это логично: плоды растут на дереве, а вредные вещества накапливаются в корнях растений.

2. Чтобы защитить от вредителей, фрукты накачивают пестицидами.

Это утверждение по отношению к мандаринам тоже опровергли. В ходе исследования выявлены только неопасные количества пестицидов. И то лишь в кожуре (на заметку любителям настоек на мандариновой кожуре и цедре).

Причем в абхазских мандаринах фунгициды не встретились. Лишь остаточные, безопасные следы инсектицидов: в 2017 году в Абхазии мраморный клоп уничтожил около половины урожая, поэтому в этом году деревья обрабатывали от вредителя.

3. Кожуру обрабатывают опасным воском.

А вот это правда, но воск сам по себе не опасен. Например, он был разрешен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) как покрытие фруктов и овощей для сохранения их внешнего вида и предотвращения появления плесени при транспортировке, хранении и продаже. Чтобы смыть воск, достаточно помыть плод обычной теплой водой. Надеемся, что вы не едите мандарины с кожурой.

4. Мандарины — кладезь витамина С.

Выяснилось, что содержание аскорбинки зависит от сорта. Например, в клементинах на 100 граммов - от 50 миллиграммов аскорбиновой кислоты, в абхазском унишу оказалось около 30 миллиграммов. В остальных сортах - обычно менее 20 миллиграммов.

Этот показатель может может снижаться при нарушении условий перевозки фруктов, например, если они перемерзли. Это будет понятно и по вкусу: если мандарин не кажется свежим, он, скорее всего, и наименее полезен.

ВАЖНО

Как не отравиться мандаринами

1. Не покупайте мандарины с плесенью на кожуре и темными точками.

2. Не берите с вмятинами и слишком мягкими участками. Это означает, что фрукт начал подгнивать.

3. Тщательно мойте их перед тем, как почистить и съесть - чтобы удалить возможные следы пестицидов.

4. Не покупайте перезревшие и лежалые, с явно отстающей от мякоти кожурой и слабо выраженным вкусом. На таких плодах кожура легко лопается, под нее проникают бактерии.