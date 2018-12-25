Путин и Лукашенко «не потащили проблемы в новый год»

Слушая на встрече в Кремле Александра Лукашенко, Владимир Путин несколько раз так сжал левой рукой ручку своего кресла, что это не могло не броситься в глаза. Реакция президента России была однозначной. Хотя он как раз призвал искать выход из ситуации, в которой оказались Москва и Минск.

- Разумеется, есть и вопросы: при таком большом объёме взаимодействия они всегда возникают, - сказал Путин, приветствуя Лукашенко, приехавшего с предновогодним, но очень непростым визитом.

Сложность была в общем-то одна: Белоруссия, получая существенные скидки на российские нефть и газ в рамках Союзного государства, не торопится выполнять подписанное соглашение, в котором оговорены конкретные шаги интеграции - от общей таможни до совместной валюты. И хочет это положение сохранить и на будущее.

- Даже если мы не выйдем сегодня на какие-то окончательные решения, всё-таки мы с вами договаривались вместе послушать обе стороны, - утешил, а может, наоборот предупредил коллегу Путин. - А если договоримся, совсем будет хорошо.

- Мы действительно можем договориться, потому что команды, которые здесь с нами находятся, провели ряд раундов переговоров, они знают проблемы, - сказал Лукашенко (на этих словах Путин и сжал ручку кресла). - Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы и в Новый год не тащили старые проблемы. Они порождаются не здесь, не нами. Они складываются в мировой торговле, в мировой экономике, политике, военных вопросах, но так или иначе касаются нас. Их надо решать.

Чтобы не обсуждать сложный вопросы на голодный желудок, Путин пригласил гостя на предновогодний обед, перешедший потом в разговор с участием делегаций и затянувшийся на несколько часов.