Опрос показал, как в российских компаниях относятся к обмену подарками на Новый год

В преддверии праздников в HeadHunter провели исследование и выяснили, как в российских компаниях относятся к обмену подарками на Новый год, а также как этот обмен чаще всего осуществляется.

Как оказалось, в 74% российских компаний принято дарить новогодние подарки. При этом, как правило, речь идет о добровольном обмене презентами между коллегами: такой сценарий популярен у 54% фирм, сотрудники которых приняли участие в опросе. Также пользуется популярностью и игра в «Тайного Санту»: анонимный обмен подарками по жребию принят в 9% компаний.

Между тем у 26% российских компаний практика обмена подарками на Новый год вообще отсутствует. Причем наибольшая доля опрошенных, которые работают в таких фирмах, приходится на жителей Самарской (33%) и Московской областей (33%), а также Республики Татарстан (32%). Наименьшая же доля - на жителей Санкт-Петербурга: здесь не обмениваются подарками на работе только 18% респондентов.