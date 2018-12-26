2018-12-26T16:29:54+03:00
Звезды

«Неужели я настолько некрасивая, что могут выиграть только за деньги»: Алеся Семеренко рассказала о победе в «Мисс Москва-2018»

Красавица ответила на заявления о том, что корона досталась ей не просто так
Ольга АНТОНОВА
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Алеся не стала молчать и решила прояснить эту ситуациюАлеся не стала молчать и решила прояснить эту ситуациюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бывают годы, когда конкурс «Мисс Москва» проходят без скандалов и выяснения, кто кому заплатил, чтобы выиграла та или иная красавица, но все чаще в последнее время без подобных разговоров не обходится.

alesiasemerenkoalesiasemerenko
КАК Я КУПИЛА КОНКУРС
7066 отметок «Нравится»294 комментариевInstagram

Nак, как только стало известно, что главной красавицей столицы стала питерская модель Алеся Семеренко, как в сети тут же появилась информация, что победа досталась красавице по большой договоренности. Более того, в сети все упорнее ходят слухи, что ранее девушка занималась оказанием экскорт- услуг, а победу ей оплатил влиятельный спонсор. Поклонники тем временем отметили,что модель не стесняется публиковать в Instagram обнажённые фото и часто путешествует, при этом источник сее доходов очень туманный.

alesiasemerenkoalesiasemerenko
Пока что моя ленивая попа может фотографироваться лишь на берегу
6626 отметок «Нравится»100 комментариевInstagram

Алеся не стала молчать и решила прояснить эту ситуацию. «Мне всегда одновременно и грустно, и забавно отвечать на такие вопросы. Грустно потому, что неужели я настолько некрасивая, что могу победить лишь за деньги? Вроде бы нет. Но я журналистов не осуждаю. Они хотят рейтингов, им нужны обсуждения, комментарии. Людям, опять же, проще верить в то, во что они хотят верить. Так было в моей карьере всегда, я уже привыкла. Слухи, интриги, расследования. На самом деле, мысль у меня одна. Находясь на сцене, чувствуя победу, ты понимаешь, что дальше не будет легче. И вообще легче быть не должно», — написала Семеренко в Instagram. (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.)

Модель дала напутствие поклонницам и призвала идти вперед и не бояться ничего: «Я рада, что жизнь дает мне классные пинки, потому что это меня стимулирует».

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Для того, чтобы попасть на пьедестал, девушкам пришлось потрудиться. 49 красоток в возрасте от 15 до 34 лет из столицы и окрестностей должны были исполнить ритуальные действа - красиво выйти в нарядном платье, показать себя на конкурсе талантов, обнажить фигуру в купальнике и в общем как-то доказать, что ты не зря претендуешь на звание «Мисс Москва" (подробности)

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