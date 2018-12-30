10 лучших сериалов 2018 года: Что посмотреть в новогодние каникулы

Остатки оливье уничтожены, шампанское кончилось? Мы подскажем, чем заняться в новогодние праздники. И не только. Десятка самых крутых сериалов, вышедших в 2018 году, которые можно посмотреть в 2019 году. Самым ленивым - даже без телевизора, в обзоре «КП».

РОССИЙСКИЕ

«Год культуры»

Жанр: комедия.

О чем: Высланный после «Прямой линии» президента из Москвы в условный Зажопинск чиновник деп­обра Подмосковья Виктор Сычев (Федор Бондарчук) пытается нащупывать связь с русским народом. Получается не очень: то запой, то любовь, то пистолет у лба, то наркотики от полиции. Гламурный госслужащий плачет, но изворачивается ужом, чтобы вернуться в столицу, - и, конечно, придумывает серию изощренных махинаций.

В ролях: Александр Лыков, Мария Ахметзянова, Александр Яценко, Ольга Медынич, Риналь Мухаметов.

«Обычная женщина»

Жанр: драма.

О чем: Марина Лаврова (Анна Михалкова) ведет цветочный бизнес и образцовый образ жизни - любит мужа-хирурга и двух дочерей. Обычная женщина, отличающаяся от всех остальных разве что степенью счастья, оказывается циничной содержательницей притона, где гибнут молодые девушки.

В ролях: Евгений Гришковец, Татьяна Догилева, Юлия Мельникова, Александра Бортич, Аглая Тарасова, Мария Андреева.

«Лучше, чем люди»

Жанр: фантастическая мелодрама.

О чем: Футуристический проект о том, как роботы органично вписались в жизнь людей, а потом взбесились. Андроиды среди нас - что такого? Недалекое будущее. Они помогают воспитывать детей, убираться в квартире и могут даже... испытывать эмпатию, настраивая эмоциональный модуль. Все бы ничего, только необходимость некоторых живых людей сразу встала под большой вопрос. Да и оружие в руках робота - серьезная и вполне реальная угроза.

В ролях: Паулина Андреева, Александр Устюгов, Кирилл Кяро, Ольга Ломоносова.

«Домашний арест»

Жанр: комедия.

О чем: Острая, насколько это возможно, политическая сатира в исполнении кинорежиссера Петра Буслова и сценариста Семена Слепакова про вороватого мэра Синеозерска Аркадия Аникеева (Павел Деревянко). И не совсем сериал, а больше фильм из двенадцати часовых с хвостиком серий. Многострадальная русская жизнь, взятки, прослушка ФСБ, губернаторские откаты, слепые, карлики, либералы - в этом проекте есть все, чего не покажут в эфирном ТВ.

В ролях: Александр Робак, Светлана Ходченкова, Марина Александрова, Сергей Бурунов, Тимофей Трибунцев и др.

Кадр из фильма

«Частица Вселенной»

Жанр: психологическая драма.

О чем: Тонкая работа режиссера Алены Званцовой (сценарист «Оттепели») про непростые отношения космонавтов между собой на орбите и разрыве их связей с Землей. Измены, предательство дружбы, психологические надломы и даже угроза убийством прямо во время полета на МКС - все, что обычно скрыто от глаз землян, вырывается на поверхность человеческой вселенной, чуть только копнешь.

В ролях: Сергей Пускепалис, Виктория Исакова, Алексей Макаров, Анна Михалкова, Владимир Яглыч, Яна Сексте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Все представленные сериалы легально доступны на платных платформах. Российские проекты можно посмотреть на сервисах ТНТ-Premier, ivi, START и Кино1ТВ (достаточно набрать в поисковике название сериала и сервиса - вам укажут, где найти). Иностранные проекты представлены в «Амедиатеке» и онлайн-кинотеатре ivi.

ЗАРУБЕЖНЫЕ

«Патрик Мелроуз»

Жанр: трагикомедия.

О чем: Если совсем упрощать, эстетский сериал с Шерлоком (Бенедикт Камбербэтч) в главной роли. Была как-то серия, где он завис под наркотиками на весь день. Это почти то же, только сложнее и глубже. Патрик Мелроуз соткан из противоречий. Аристократ, интеллектуал, наркоман и алкоголик, в разрушении личности которого изрядно поучаствовали родители. Притча о том, что иногда лучше остаться без наследства, но унаследовать от папы с мамой психическое здоровье.

В ролях: Дженнифер Джейсон Ли, Хьюго Уивинг, Гарриет Уолтер, Эллисон Уильямс.

Кадр из фильма

«Озарк»

Жанр: психологическая драма.

О чем: Мощная и сверхдраматичная визуализация на тему преступления и наказания. Выбора и последствий. Поступков и их результатов. Главный герой Марти Берд (Джейсон Бейтман) - умнейший экономист, промышляющий черной бухгалтерией. Он влипает в связь с наркокартелем, для которого вынужден отмывать огромные суммы денег, живя у озера Озарк в глуши. Непредсказуемость, борьба темных и светлых сторон души, крах института семьи и бессмысленная, но оправданная гибель людей - то, что не позволило сериалу скатиться в банальную детективщину.

В ролях: Лора Линни, София Хьюблиц, Скайлар Гертнер, Джулия Гарнер.

«Мир Дикого Запада»

Жанр: фантастический триллер.

О чем: Улучшенная версия одно­именного фильма 1973 года, снятого Майклом Крайтоном («Парк Юрского периода»). Необычный парк приглашает состоятельных людей, которым опостылели все виды мирских развлечений. В огромной локации, стилизованной под Дикий Запад, живут умные роботы. Там можно стать кем угодно, заплатив за это. Но в какой-то момент роботы берут власть в парке.

В ролях: Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт, Джеймс Марден, Люк Хемсворт.

«Германия-86»

Жанр: драма.

О чем: Продолжение культового немецкого (!) сериала, отражающего жизнь и проблемы людей, живших в ГДР и ФРГ. Главный герой, пограничник Мартин Раух (Йонас Най), прибывает в Кейптаун, где протестующие против апартеида спровоцировали чрезвычайное положение. Герой должен добыть информацию о крупной сделке по продаже оружия.

В ролях: Мария Шрадер, Сильвестр Грот, Соня Герхардт, Александр Байер.

«Миллиарды»

Жанр: драма.

Кадр из фильма

О чем: Один из самых мощных американских сериалов о противостоянии власти и финансов. Неотступный федеральный прокурор Чак Роддс (Пол Джаматти) продолжает охоту на рыжего лиса, дерзкого короля хедж-фондов Бобби Аксельрода (звезда «Родины» Дэмиен Льюис). По ходу противостояния оба окончательно забывают и о законе, и о ставках. К третьему сезону проекта иррациональное желание одержать верх способствует полному расчеловечиванию героев: друзья, родители и жены становятся просто разменными монетами.

В ролях: Мэгги Сифф, Малин Акерман, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл.