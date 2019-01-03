Состояние здоровья Михаэля Шумахера: Сам ходит и немного располнел

Совсем недавно, 29 декабря, все вспоминали черную дату: в этот день пять лет назад король скорости не справился с управлением горными лыжами во французском Мерибеле, упал и ударился головой о выступ скалы. И хотя на Шумахере был защитный шлем, травма оказалась очень серьезной. Шумахера доставили в больницу Гренобля, где он провел в коме несколько месяцев. И лишь летом врачи разрешили перевести его в другое место и вывели из состояния медикаментозного сна.

Большой секрет

С тех пор информацию о состоянии Шумахера журналисты собирали по крупицам. Его жена Корина, с которой они обвенчались в 1995 году, окружила Михаэля атмосферой секретности и допускает к нему только самых близких друзей семьи. Их постоянно пытают о состоянии Шумахера, но друзья гонщика ведут себя, как партизаны на допросе. И вот совсем недавно в европейских СМИ написали, что Михаэль уже чуть ли не сам может передвигается по дому.

Вывод сделан из слов немецкого священника, личного секретаря Папы Римского Георга Генсвайна, рассказавшего изданию Bild о встрече с Шумахером в его доме:

«Я впервые говорил с Кориной Шумахер и ее матерью. Затем врач привел Михаэля в гостиную. Я поздоровался с Майклом и взял его за руки. Они были теплыми. Некоторые вещи словами не передать, но прикосновение может. Держать за руку больного - это нечто глубоко христианское, обеспечивающее утешение и близость. Это было важно для меня. Я сидел напротив Шумахера, держал его за руки и смотрел на него. Он остается тем же Михаэлем Шумахером, которого мы все хорошо знаем, только пополнел немного».

И это хорошие новости, ведь в 2015 году писали, что Шумахер теряет из-за неподвижности мышечную массу и при росте 174 см весит всего 45 кг. А в 2016 году адвокат семьи Феликс Дамм в суде, где разбирался иск о клевете, говорил, что Михаэль не может самостоятельно ходить и даже стоять без помощи врачей. Но, похоже, ситуация изменилась, и терапия, которая, по оценкам СМИ, обходится в 50 тысяч евро в неделю, начинает давать плоды.

Фото продавали за 1 млн евро

Зарабатывать на трагедии Шумахера пытались многие. Некоторые из его медицинских документов были украдены еще при переезде из больницы Гренобля, после чего их пытались продать за 40 тысяч евро. Похитителя арестовали. Им оказался работник воздушно-спасательной компании, которая перевозила Шумахера. Но еще до допроса любитель легкой наживы был найден повешенным в своей камере.

Через год фото Шумахера, сделанное в его доме старым «другом», продавалось за 1 млн евро, но немецкая прокуратура пресекла сделку, нарушавшую «неприкосновенность частной жизни». Изображение больного чемпиона так и не появилось в СМИ.

Семейный подряд

Что же еще известно о короле гонок? Первый спортсмен, который заработал миллиард долларов, постоянно находится в своем особняке в Швейцарии, между Лозанной и Женевой.

Отец Михаэля Рольф, бывший каменщик, когда-то на основе самой обычной газонокосилки собрал для своего сына небольшой карт, чем заложил настоящую гоночную династию. Примеру Михаэля, делавшего успехи в различных юниорских формулах, последовал и его младший брат Ральф Шумахер (сейчас 43 года), одержавший в «Формуле-1» шесть побед на отдельных этапах.

Пошел по стопам Михаэля Шумахера и его сын Мик (19 лет), который в тот роковой день был на горе рядом с отцом. Мик уже стал чемпионом «Формулы-3» и с нового сезона будет гоняться в «Формуле-2». Первое время Мик выступал под фамилией матери Беч, и теперь его все время спрашивают, не мешают ли ему лавры его отца.

«Не вижу проблем в том, что меня сравнивают с отцом, ведь он лучший, и именно поэтому я им восхищаюсь», - отвечает Мик.

А вот двоюродный брат Мика Шумахера, сын Ральфа Шумахера Давид (17 лет), который провел два сезона в «Формуле-4», с трудом справляется с ореолом знаменитого дяди. «На самом деле, сохранив фамилию Шумахер, я стал испытывать больше прессинга... Я хотел бы пробиться в «Формулу-1» и ориентируюсь на отца и Михаэля. Но у меня свой путь».

Сын Михаэля Мик восхищается отцом и тоже выступает в «Формуле».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КСТАТИ

Рекорды стоят

За то время, как король ушел из «Формулы-1», в ней многое произошло. И Льюис Хэмилтон даже обогнал Шумахера по количеству поул позишен (наиболее выгодная позиция автомобиля, занимаемая гонщиком по итогам квалификации) - 83 к 68. Но вот побед на этапах у Красного барона все равно больше - 91 к 73. Да и чемпионских титулов у Шумахера - 7 против 5 у Хэмилтона.

А вот ярый поклонник Шумахера Себастьян Феттель, который пару лет назад перешел в «Феррари», где Шумахер показал главные достижения, остановился на четырех титулах и все не может приблизиться к своему кумиру.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что дальше?

Этим летом писали, что жена Шумахера Корина приобрела недвижимость на Пальма-де-Майорке, куда вроде бы собирается перевезти Михаэля.

А недавно немецкий журнал Bravo сообщил, что медики якобы готовятся в строжайшей тайне к переводу Шумахера в больницу горда Даллас (Техас), специализирующуюся на лечении черепно-мозговых травм.

Семья Шумахеров вновь заявила, что не будет комментировать слухи.

Состоянии гонщика в целом понятно: он уже не прикован к постели, но о выздоровлении можно говорить только как о чуде. При этом в канун юбилея великого спортсмена болельщики вспоминали его слова: «Я всегда считал, что вы никогда не должны сдаваться и всегда должны продолжать бороться, даже когда есть только малейший шанс». Но есть ли этот шанс у чемпиона, который в своей карьере множество раз попадал в страшные аварии, но лишь раз в них сломал ногу? Или его везение без остатка было растрачено на гоночной трассе?

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Михаэль ШУМАХЕР. Легендарный немецкий автогонщик, 7-кратный чемпион мира в «Формуле-1». Свой первый титул завоевал в 1994 году в команде «Бенеттон», с которой на следующий год повторил успех. В 1995 году перешел в «Феррари», где выиграл еще пять титулов. Окончательно ушел из автогонок в 2012 году. У него с Кориной двое детей - дочь Джина-Мария (21 год) и сын Мик (19 лет).

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