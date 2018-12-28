2018-12-28T15:47:00+03:00
Общество

Погода в Москве на Новый год 2018: Снег и морозец, настоящий зимний праздник

Если собираетесь ночью гулять, одевайтесь теплее. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на Новый год 2019
Юлия СМИРНОВА
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Новогоднее оформление на Тверском бульваре.Новогоднее оформление на Тверском бульваре.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В этом году, что бы там ни говорили про глобальное потепление, природа подарит москвичам настоящий зимний праздник. А уж порадует ли это жителей столицы, другой вопрос. В Гидрометцентре России рассказали о погоде в Москве на Новый год 2019.

В первый из праздничных выходных дней, в воскресенье, 30 декабря, под утро -6…-11 градусов, днём -3…-8. Пасмурно, время от времени будет сыпать снег.

31 декабря тоже облачно и с небольшим снегом. И температура точно такая же, как накануне: ночью -6…-11 градусов, днём -3…-8.

В новогоднюю ночь мороз окрепнет до -8…-13 градусов. Если планируете полюбоваться праздничной иллюминацией в центре столицы, рассчитывайте на -8…-9 градусов, холоднее вряд ли будет. А если едете встречать 2019-й на дачу, снимаете коттедж за городом или отправитесь в подмосковный пансионат, - вот тогда утепляйтесь с расчетом на -12…-13 градусов. Ночь будет облачной, возможен небольшой снег.

Днём 1 января 2018 года от -3 до -8 градусов. И снова серое небо, временами снег. Ещё бы солнца для праздничного настроения! Но увы - погоду в ближайшие дни будет определять атмосферный фронт ненастного скандинавского циклона.

КСТАТИ

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Автобусы, троллейбусы, трамваи и синие маршрутки в ночь на 1 января будут развозить москвичей до трех часов ночи. Информацию об этом вывесят на остановках общественного транспорта, в вестибюлях подземки, на сайтах Мосгортранса, метрополитена и на нашем сайте (подробности)

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