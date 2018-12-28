Инфляция в следующем году разгонится до 5,5%

Рост цен можно считать по-разному. Либо по календарному году (с 1 января по 31 декабря), либо с любой аналогичной точки в прошлом году (допустим, с 30 марта по 30 марта). Разница может быть существенная.

К примеру, по итогам этого года аналитики прогнозируют, что инфляция составит 4,2 - 4,3%. Причем основной разгон произошел в последние два месяца. А в январе-феврале рост цен даже усилится.

- По прогнозу Банка России, инфляция вырастет в начале 2019 года прежде всего под влиянием повышения НДС. В результате в начале года она может достичь 5,5%, - говорится в докладе «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения», опубликованном на сайте ЦБ.

Факторов, толкающих цены вверх, сразу несколько. Во-первых, повышение НДС сразу на два процентных пункта - с 18 до 20%. Оно уже закладывается в цены и процесс продолжится в январе-феврале. Во-вторых, пройдет первая волна роста тарифов ЖКХ - в среднем на 1,7%. И в-третьих, пройдет индексация пенсий. На этот раз они увеличатся на 7%. А чем больше денег в экономике, тем выше риски инфляции.

При этом, как считают в ЦБ, повышение инфляции будет временным. Уже через год она вернется к исходным значениям. К тем, к которым регулятор стремится не первый год.

- Во втором полугодии 2019 года темп прироста потребительских цен начнет замедляться и вернется к 4% в первой половине 2020 года, - прогнозируют в ЦБ. - Опережающая реакция денежно-кредитной политики позволит обеспечить снижение инфляции к цели после ее временного повышения.

Специально для этого ЦБ в конце года дважды поднял ключевую ставку - с 7,25 до 7,75% годовых. Еще одного повышения - до 8% - аналитики ждут в феврале. Логика в том, что, чем выше ставки по кредитам, тем меньше денег в обороте. А значит, и меньше давление на цены.

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