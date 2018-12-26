2018-12-26T14:27:44+03:00
Экономика

Инфляция «съест» проценты по банковским вкладам

Экономисты предполагают, что в наступающем году людям будет выгоднее искать другие инструменты сохранения средств, нежели вклад в банк
Ася РОМАНЧУК
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Экономисты предсказывают, что инфляция "съест" процент по банковским вкладамЭкономисты предсказывают, что инфляция "съест" процент по банковским вкладамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Аналитики прогнозируют, что в 2019 году ставки по банковским вкладам будут расти. Увеличение составит приветно 0,4 п.п., а общий процент будет примерно на уровне 8,5% годовых. Но несмотря на улучшение предложений от банков, радоваться не стоит. Инфляция, которая подскочит с существующих 4 процентов до 5,5 съест весь доход по депозиту.

Экономисты сходятся во мнении: в следующем году люди будут искать иные способы сохранения средств, объем вкладов в банках сократится.

Переток средств из вкладов в финансовые инструменты наблюдался уже в 2018 году, когда снижались ставки на рынке. Однако стоит помнить, что в случае потери средств АСВ компенсирует вкладчику сумму до 1,4 млн рублей, а при инвестиции в ценные бумаги риск лежит исключительно на человеке, сообщает газета «Известия».

Что касается страхованиявкладов, то здесь ожидается упрощение существующей процедуры. В 2019 году АСВ даст возможность вкладчикам, которые потеряли деньги в банках, получать компенсацию на банковскую карту, а не в банках-партнерах агентства.

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