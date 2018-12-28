Посол РФ в Британии Александр Яковенко: «Дипломатический состав будет восстанавливаться в Москве и Лондоне»

Похоже, в новом году Британия готова будет прекратить истерию вокруг «химатаки в Солсбери», которую сама же начала девять месяцев назад. Напомним, 4 марта в этом городке неизвестно кто отравил международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией, в чём Лондон огульно обвинил Россию. Затем из стран Запада было выслано свыше 150 наших дипломатов. Москва, как то и принято в международной практике, ответила зеркально. Но теперь, как рассказал посол РФ в Великобритании Александр Яковенко, часть «изгнанников» сможет вернуться. Причём обоюдно.

— Достигнута принципиальная договоренность, что где-то в январе дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне, — сказал посол в интервью телеканалу «Россия-24». — Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но по крайней мере половина посольства будет восстановлена.

Также Яковенко прокомментировал попытки Туманного Альбиона закрыть российский телеканал RT — за «неправильное» (с точки зрения «атлантических партнёров») освещение событий.

— RT предоставляет альтернативную точку зрения на международную обстановку, его популярность растёт. Но закрыть его власти Великобритании не могут, поскольку понимают, что в таком случае аналогичные меры будут приниматься (Россией — Ред.) в отношении Би-Би-Си (британская телерадиовещательная корпорация, которая работает в том числе и в нашей стране — Ред.), — сообщил Яковенко.

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