2018-12-29T06:39:43+03:00
Спорт

Обзор матча Россия – Чехия 29 декабря 2018 года: счет, голы, статистика игроков

Представляем обзор второго матча сборной России на МЧМ-2019 в Канаде
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия выиграла 2:1 у команды Чехии на МЧМ-2019. Фото: PA Images\TASSРоссия выиграла 2:1 у команды Чехии на МЧМ-2019. Фото: PA Images\TASS
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На молодежном чемпионате мира по хоккею 2019 в Канаде, возраст игроков на турнире не превышает 20 лет, сборная России сыграла свой второй матч. На льду в Ванкувере российская дружина играла с Чехией.

Россияне дважды поразили ворота чешской сборной, что удивительно, при игре в меньшинстве. На 18-й минуте у нас отличился Артем Галимов, а на 36-й преимущество наших удвоил Николай Коваленко.

Ранее на этом турнире сборная России победила в первой игре МЧМ-2019 сборную Дании со счетом 4:0. Благодаря победе над Чехией после двух матчей сборная России - в числе лидеров своей группы вместе с Канадой. Хозяева турнира находятся выше в таблице благодаря лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб.

Чехия же ранее была сильнее сборной Швейцарии и сейчас идет третьей, за ними - швейцарцы, а Дания - на последнем месте с 0 очков.

Сборная России свой следующий матч на МЧМ-2019 сыграет в ночь на 31 декабря. В 4:00 по московскому времени россияне встретятся с командой Швейцарии. А спустя сутки у нас - главный матч турнира на данный момент против хозяев ЧМ - сборной Канады!

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