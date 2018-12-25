2018-12-25T17:24:05+03:00
Политика

«За второй волной санкций будет и третья». Политолог прокомментировал новые ограничения против Украины

Россия просчитывает давление на украинских политиков и бизнесменов, чтобы не затронуло простой народ
Алексей ИВАНОВ
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Санкции коснулись 200 граждан и компаний УкраиныСанкции коснулись 200 граждан и компаний УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия специально взяла паузу перед расширением санкционных списков против Украины, чтобы тщательно просчитать весь возможный ущерб и на кого он будет направлен. Такое мнение в комментарии «КП» высказал политолог Александр Асафов:

- Если просто вводить зеркальные санкции, это может навредить простым украинцам, которые не виноваты в госперевороте и том, что к власти в Киеве пришли такие люди, - прокомментировал Асафов. - Поэтому шло достаточно серьезное просчитывание не только двухстороннего ущерба от этих санкций, но и того, на кого он будет направлен.

Политолог усомнился в том, что антиукраинские санкции могут быть сняты в обозримом будущем, хотя такую оговорку российские власти делают.

Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о расширении санкционных списков против украинских политиков и организаций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о расширении санкционных списков против украинских политиков и организацийФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Понятно, что курс Украины в ближайшее время не изменится, - считает Асафов. - Вторая волна российских ограничений была ожидаемая, а за ней последуют третья и последующие.

Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о расширении санкционных списков против украинских политиков и организаций. Во второй санкционный пакет вошли более 200 политиков и организация. Первая волна санкций в начале ноября 2018 года затронула 390 физических и юридических лиц из Украины. Банковские счета и имущество попавших под санкции лиц на территории России подлежат блокировке. Им запрещено выводить капиталы за границы РФ.

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Россия готовится ввести новые санкции против Украины

Предполагается, что в санкционный список попадут более сотни украинских бизнесменов, политиков и чиновников. Одной из мер воздействия на них будет блокировка их счетов в российских банках и запрет на вывод капиталов. (подробности)

Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины

Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. (подробности)

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