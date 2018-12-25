«За второй волной санкций будет и третья». Политолог прокомментировал новые ограничения против Украины

Россия специально взяла паузу перед расширением санкционных списков против Украины, чтобы тщательно просчитать весь возможный ущерб и на кого он будет направлен. Такое мнение в комментарии «КП» высказал политолог Александр Асафов:

- Если просто вводить зеркальные санкции, это может навредить простым украинцам, которые не виноваты в госперевороте и том, что к власти в Киеве пришли такие люди, - прокомментировал Асафов. - Поэтому шло достаточно серьезное просчитывание не только двухстороннего ущерба от этих санкций, но и того, на кого он будет направлен.

Политолог усомнился в том, что антиукраинские санкции могут быть сняты в обозримом будущем, хотя такую оговорку российские власти делают.

Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о расширении санкционных списков против украинских политиков и организацийФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Понятно, что курс Украины в ближайшее время не изменится, - считает Асафов. - Вторая волна российских ограничений была ожидаемая, а за ней последуют третья и последующие.

Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о расширении санкционных списков против украинских политиков и организаций. Во второй санкционный пакет вошли более 200 политиков и организация. Первая волна санкций в начале ноября 2018 года затронула 390 физических и юридических лиц из Украины. Банковские счета и имущество попавших под санкции лиц на территории России подлежат блокировке. Им запрещено выводить капиталы за границы РФ.

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