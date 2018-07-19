Россия готовится ввести новые санкции против Украины

СЕГОДНЯ 13:25 2018-07-19T14:27:08+03:00

Предполагается, что в санкционный список попадут более сотни украинских бизнесменов, политиков и чиновников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Правительство разрабатывает новые санкции в отношении Украины. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники во власти. По их словам, ограничения коснутся как физических, так и юридических лиц. Предполагается, что в санкционный список попадут более сотни украинских бизнесменов, политиков и чиновников. Одной из мер воздействия на них будет блокировка их счетов в российских банках и запрет на вывод капиталов.

Что касается украинских компаний, то тут «наказаний» может быть несколько. 4 июня этого года президент подписал закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». Украина вполне подходит под определения «недружественного» государства. Она неоднократно вводила санкции против России. Последний раз - в мае. Тогда Украина синхронизировала свой черный список нежелательных людей и организаций из России с американским. Всего в украинском санкционном списке сейчас 1748 россиян и 756 наших компаний. До сих пор эти выпады оставались без ответа.

В законе прописаны несколько способов реакции на притеснения нашей страны на мировой арене. Например, российские компании имеют право прекратить сотрудничество с иностранными государствами или организациями в различных отраслях. Или ограничить ввоз продуктов и сырья из государства-агрессора. В законе есть оговорка, что по решению президента могут вводиться и «иные меры» воздействия. Какие именно будут на этот раз? Правительству поручено подготовить предложения до 1 августа.

Напомним, Россия уже вводила санкции против Украины. С 1 января 2016 года Украину включили в список стран, в отношении которых действует продуктовое эмбарго. Кроме того, между странами был приостановлен договор о зоне свободной торговли. Для ввоза украинских товаров в Россию были повышены таможенные пошлины. В 2017 год после запрета на Украине российских платежных систем был принят закон, запрещающий денежные переводы туда через иностранные системы переводов платежей.

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