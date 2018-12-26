Екатерина Андреева: «Нечего женщинам в 55 лет становиться бабушками-пенсионерками, это бред!»

Ведущая службы новостей и программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева дала большое интервью русской службе Би-Би-Си. «КП» публикует избранные фрагменты беседы.

О кумирах

«Не сотвори себе кумира» - это первое правило. Но люди, которых я уважаю, безусловно, конечно, были, есть - и будут, я надеюсь, еще. Светлана Сорокина, Татьяна Миткова - та самая школа журналистики, которая возникала на обломках страны, которую, как медведя, завалили фактически. И она продолжает пытаться, и встает с колен, это сложный очень процесс, длительный».

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О Сталине

«У меня есть вилка, которой он ел, есть его личный маленький семитомник речей, которые были всем представлены на «съезде победителей» - те люди, которые потом попали в страшное горнило 1937 года, его личное издание. И подарил мне это один священник. Зная мою тягу к таким артефактам. Поэтому я никогда не принимала и не принимаю никакие обвинения. Сказать, что я сталинистка - упаси боже».

О пропаганде

«Мы работаем уже не в то время, когда идут глобальные перемены, а вот стабильность у многих ассоциируется с тем, что это пропаганда. На самом деле, это, конечно, не пропаганда, это просто новости. Там нет никаких оценок, нет желания показать зрителям - делайте вот так, не делайте вот так. Просто идет спокойная, взвешенная подача информации. И все».

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О новостях и точках зрения

«Я всегда против того, чтобы скрывать новости. Надо все давать. Это правильная политика.

Если мы работаем на государственном телевидении, мы поддерживаем государственную политику, это априори. И мое представление о государстве совпадает с тем, что я делаю. Я не лгу».

О пенсионной реформе

«Что касается пенсионной реформы, у меня здесь очень ярко выраженное мнение, которое вряд ли я поменяю, потому что я действительно считаю, что пенсионный возраст надо увеличивать - нечего женщинам в 55 лет становиться бабушками-пенсионерками, это бред!

Во-первых, сейчас продолжительность жизни увеличивается, здоровый образ жизни побеждает, люди начинают прекрасно себя чувствовать. Я не смеюсь, потому что больше людей стало заниматься спортом, большинство стало понимать, что не надо курить».

ekaterinaandreeva_official Привет,мои новые спутники по Инстаграму.

О Навальном

«Если он лжет, его надо выставить лжецом. А если он говорит правду, значит должны быть наказаны те, кто виноват. Это моя позиция, и я никогда ее не скрывала. Я за Россию и государственную политику для России. А если мы представляем, как многие оппозиционеры получают гранты или ходят в американское посольство получать там задания, я против таких оппозиционеров».

Об отношениях с Украиной

«Я очень сожалею, что сложно теперь. Невозможно, наверное, поехать в Киево-Печерскую лавру, постоять около могилы Столыпина, одного из моих любимых государственных деятелей. Я вообще против того, чтобы драться и бодаться. Здесь, к сожалению, американцы сумели вбить очень глобальный клин между нами».

О своем Инстаграме

«Это я, моя жизнь. Я дала людям возможность наблюдать за моей жизнью. Я ничего не вру, я не придумываю. Нет постановки. Вот я в Африке, или я ныряю на Байкале с олимпийским факелом, плюс два температура на минус 30 метров, или я хожу в конный поход по опасным скалам».

ekaterinaandreeva_official Кушать подано,садитесь жрать пожалуйста. А львы-тоже джентльмены удачи ,как рыкнут,как на абордаж возьмут.Кто не спрятался они не виноваты .

О доходах

«Сколько я зарабатываю, столько я и трачу. У меня нет трат, за которые я не могла бы ответить».

КСТАТИ

Опрос «КП»: Ургант и Андреева — лучшие телеведущие 2018 года

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