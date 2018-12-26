2018-12-26T18:04:06+03:00
Политика

Times: За Украину на Донбассе воюют чеченцы из ИГИЛ*

Британские журналисты встретились с террористами под Мариуполем
Александр КОЦ@sashakots
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И то, что, по сути, они разговаривают с признанными всем миром террористами, английских репортеров не смущаетИ то, что, по сути, они разговаривают с признанными всем миром террористами, английских репортеров не смущает
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Все ждали войны с Россией, ведущие мировые СМИ съехались в Мариуполь, откуда предполагалось масштабное вторжения с моря. Предполагалось киевскими демагогами. Но повод-то жаркий.

Но что-то у западных журналистов не заладилось. Сначала местные жители в интервью CNN сообщили, что ждут Россию с нетерпением. А сегодня в британском Times вышел материал о выходцах с Кавказа, которые воюют на стороне Украины. «Путин и наш враг, говорят чеченские бойцы на Украине», - гласит заголовок. Хотя правильнее было бы не «бойцы», а боевики. Потому как в интервью с британскими журналистами они признаются, что многие из них прошли подготовку в военных лагерях ИГИЛ* на территории Сирии и Ирака.

И то, что, по сути, они разговаривают с признанными всем миром террористами, английских репортеров не смущает. У них богатый опыт - ведь даже боевиков Басаева в свое время западная пресса называла повстанцами. Не смущает это и украинское командование, которое выдало оружие боевикам, не скрывающим свою биографию. Они говорят, что на стороне Киева воюют два батальона чеченцев. И их конечная цель - продолжение войны за освобождение родины.

Тут бы, для объективности, поинтересоваться у жителей Чеченской Республики, хотят ли они «освобождения». Но тогда репортаж не выглядел бы так пафосно.

*Запрещенная террористическая организация

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