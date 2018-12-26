2018-12-26T18:18:07+03:00
Политика

«Единая Россия» предложила индексировать пенсии пенсионерам-опекунам

Вопрос поддержки приемных родителей-пенсионеров поднял 25 декабря на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов
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Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Фото: ER.RUРуководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Фото: ER.RU
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Кроме того, парламентарий обсудил с главой государства проблему доступности качественных отечественных лекарств.

На традиционной завершающей год встрече с главой государства руководители парламентских фракций имеют возможность обозначить актуальные для своих избирателей темы. Одна из проблем, о которой говорил Неверов с президентом, касается пенсионного обеспечения приемных родителей-пенсионеров.

Депутат обратил внимание главы государства на сложившуюся проблему: согласно действующему законодательству, люди, которые берут детей на воспитание, получают вознаграждение от государства как приемные родители, то есть фактически считаются работающими, даже если они пенсионеры. При этом как работающим индексация их страховой пенсии по старости не производится. По мнению Неверова, это несправедливо, особенно учитывая тот факт, что вознаграждение от государства, которое получают опекуны, невелико. Бывает, это всего три-четыре тысячи, уточнил депутат.

«У неработающих пенсионеров в следующем году размер индексации составит в среднем 1000 рублей. То есть пенсионеры, ставшие приемными родителями, лишаются значительной прибавки к своим доходам», - обратил внимание главы государства Неверов и попросил Владимира Путина дать поручение Правительству проработать этот вопрос. Он заверил, что депутаты также «готовы подключиться к его решению».

Кроме того, по итогам встречи президент дал поручение правительству внимательнее проработать проблему обеспечения населения доступными отечественными лекарственными препаратами, этот вопрос на встрече также поднял Неверов.

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