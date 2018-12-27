Екатерина Архарова об избиении Башаровым жены: «Такого человека только могила исправит»

Скандал с избиением Марата Башарова своей супруги Екатерины Архаровой четыре года надел столько шума, что, казалось бы, ведущий «Битвы экстрасенсов» больше никогда не пойдет на такое. В конце концов, это разрушило семейную жизнь и чуть не привело актера на скамью подсудимых. Однако, сегодня ночью 27 декабря, Башаров снова поднял руку на жену, теперь на Елизавету Шевыркову. Женщина была доставлена в больницу с закрытым переломом носа, а утром вернулась с сыном в дом к маме.

«Господи! Бедненькая, - прокомментировала ситуацию "CтарХиту" Екатерина Архарова. – Такого человека, как он, только могила исправит. Должен был Лизу на руках носить, а он…»

Напомним, Екатерина Архарова вышла замуж за Башарова 31 мая 2014 года, а уже в октябре оказалась в больнице с многочисленными ушибами, переломом носа и сотрясением мозга. Сначала актриса не хотела выносить эту историю на публику, но когда муж начал ей снова угрожать, решила, что защитить себя сможет только обнародовав эту историю.

Екатерина Архарова оказалась в больнице с побоями уже через несколько месяцев после свадьбы.

Отметим, что Лиза Шевыркова стала третьей женой артиста. Первая супруга Марата Елизавета Круцко работает его директором, вместе они воспитывают дочь Амели.

С Елизаветой Марат познакомился через соцсети. Девушка написала ему, что является его поклонницей, завязалась переписка, которая чуть позже переросла в роман. Пара поженилась, в интервью Марат тогда признавался, что рад, наконец найти девушку, о которой он давно искал. У пары родился сын Марсель. Молодая семья много путешествовала и производила впечатление очень гармоничной пары. Однако, слухи о том, что в звездной семье не все гладко все же ходили. Так, по словам брата Елизаветы, Марат и раньше поднимал руку на третью жену.

В прошлом году Шевыркову доставили в больницу с переломом пальца на левой руке. Но тогда пострадавшая решила замять этот неприятный эпизод. И как оказалось, зря!

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