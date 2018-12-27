"Это все, ему конец": Татьяна Васильева прокомментировала избиение Башаровым жены

Утром, 27 декабря в СМИ появилась новость о том, что Марат Башаров сломал нос третьей жене. О том, что Елизавета Шевыркова находится в больнице после избиения, сообщил брат женщины Федор.

«Комсомолка» попыталась связаться с Маратом Башаровым, но он на звонки не отвечает. Мы дозвонились его коллеге Татьяне Васильевой, которая играет с ним в антрепризных спектаклях, они два дня назад выступали вместе на одной сцене.

- Татьяна Григорьевна, вы знаете, что Марат Башаров снова избил жену?

- Да вы что? Ну это все, конец уже ему. Можно даже сказать хуже, - ответила народная артистка и, сославшись на занятость положила трубку.

Елизавета Шевыркова стала женой артиста летом 2016 года, когда была беременна от него. Через полтора месяца после свадьбы родила Башарову сына Марселя. Но и ребенок не смог остановить актера, который скандально известен своим рукоприкладством в отношении женщин.

Марат Башаров и его супруга Елизавета Шевыркова в декабре 2017 г.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Напомним, Марат Башаров до брака с поклонницей Шевырковой был женат на актрисе Екатерине Архаровой. Через полгода после свадьбы женщина тоже оказалась в больнице с переломом носа и множеством ушибов. После громких разбирательств они развелись через 9 месяцев после свадьбы.

Марат Башаров и Екатерина Архарова в 2014 году.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Опубликованные Екатериной Архаровой побои.

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