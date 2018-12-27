Алексей Евсюков: Иосиф Кобзон завещал, чтобы рапсодия памяти артистов ансамбля Александрова была обязательно исполнена

В информагентстве "Национальная служба новостей" (НСН) состоялась премьера песни памяти артистов ансамбля имени Александрова - "Александровская рапсодия". (Большая группа музыкантов и певцов этого прославленного коллектива погибла в результате катастрофы "Ту-154" над Черным морем 25 декабря 2016-го.)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/684254" frameborder="0"></iframe> Премьера «Александровской рапсодии» от Ансамбля Росгвардии.

Музыку и слова написал народный артист России, известный композитор Алексей Евсюков, который почти 40 лет работал вместе с Иосифом Кобзоном...

- Алексей Павлович, спасибо вам за эту песню. Лично меня она очень трогает. Мы же вместе с Валерием Халиловым и его музыкантами, с Иосифом Кобзоном и Валентиной Терешковой, вместе с вами - в феврале 2016-го летали в Сирию... У меня вот такое ощущение, что и экипаж был тот же, и самолёт - которые погибли потом...

- Я лично был знаком со многими музыкантами, а срочную службу проходил в оркестре Минобороны. То, что случилось, воспринял - как удар. И мне захотелось высказаться...

Алексей Евсюков: Иосиф Кобзон завещал, чтобы рапсодия, посвящённая памяти артистов ансамбля Александрова, была обязательно исполнена 00:00 00:00

- Я помню, как Иосиф Давыдович тогда переживал эту трагедию.

- Да, это так... 18 декабря 2016-го у нас был совместный концерт с Халиловым в Колонном зале Дома Союзов. И тогда Валерий Михайлович сказал: "Иосиф Давыдович, берите Евсюкова и - давайте, полетели вместе с нами в Сирию".

Пришлось отказаться - Кобзон должен был вылетать на лечение в Испанию, виза была открыта именно 20 декабря, именно в это время и определенным рейсом Иосиф Давыдович должен был пересечь границу. И он сказал: "Давайте, вы сейчас слетаете без нас, а на 23 февраля полетим вместе"...

- Почему я так это все эмоционально переживаю - и трагедию, и вашу песню... Тогда погибли же ещё и доктор Лиза, и группа журналистов. А мне коллеги говорили прямо: "Если бы Кобзон полетел - ты бы тоже мог там оказаться".

- Мне кажется, Иосиф Давыдович - это был человек, поцелованный Богом, Господом. И с ним никогда и нигде не было страшно. Я думаю, если бы он полетел тогда, ничего бы не случилось. У меня такое вот чувство...

- Вы долго работали над "Александровской рапсодией"?

- Нет... Валерий Халиловым был человеком верующим, храм построил в своём селе... И первое, что мне пришло на память: "Помолюсь Господу". А потом сразу все очень быстро сложилось.

Это не я все сам придумал, это - откуда-то свыше...

- "Священную войну" и "Калинку" вы там вспоминаете не случайно же?

- Это - первое, что приходит на ум, когда мы говорим о дважды краснознаменном ансамбле имени Александрова. Это - их визитная карточка.

- А почему "Александровскую рапсодию" исполняет художественный руководитель ансамбля Росгвардии Виктор Елисеев?

- А потому что этот человек не равнодушен к судьбе военного музыканта. Понимаете - военный музыкант не держит в руках винтовку... А шагает по всем военным дорогам.

- Я два года служил срочную в дивизионном оркестре - у меня был автомат...

- В ансамблях Александрова и Росгвартии автоматов нет. Евсюков исполнил песню со своими - очень личными интонациями. Ему захотелось это сделать.

- А если бы был жив Иосиф Кобзон - он бы эту песню исполнил бы...

- Я ему показывал это произведение. Он сказал: "Ты знаешь, я сейчас, наверное, уже не в той форме, чтобы сделать все это достойно. Но я завещаю, я прошу, - чтобы это было все равно сделано и обязательно исполнено. Потому что об этих людях надо рассказывать, вспоминать их, напоминать о них..."

- Спасибо огромное - Евсюкову, Кобзону, Елисееву - за "Александровскую рапсодию" . Это - очень трогательная песня.

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