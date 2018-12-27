Забайкальский край учится эффективно тратить деньги

- Александр Михайлович, чем 2018-й год ознаменовался для региона?

- Как вы знаете, у нас в этом году было масштабное наводнение, пострадало почти 200 км автомобильных дорог, 36 мостов, 50 других объектов. Когда президентом я был назначен на должность, не был урегулирован даже вопрос об источниках финансирования работ по устранению последствий паводка. В итоге все необходимые решения мы за эти два месяца подготовили. Вопрос о выделении региону денег на восстановление сейчас согласовывается в правительстве. Всего нам необходимо 744 млн. рублей. Помимо этого, мы выплатили компенсации, а также подготовили списки потерявших жильё и выдаем им жилищные сертификаты. В целом, год завершается на позитивной ноте, хотя все могло быть не так радужно: в бюджете края не были заложены средства на оплату коммунальных услуг на весь 4-й квартал; не хватало денег на выплату зарплат работникам бюджетных учреждений и еще на целый ряд важных социальных расходов. Благодаря Президенту и правительству региону оперативно выделили 2,2 млрд рублей. Это помогло нам выплатить долги и стабилизировать коммунальную систему.

Третий важный итог года — включение Забайкалья в национальные проекты. Когда я начал работу в регионе, стало ясно, что нацпроекты — ключевая возможность решить многие инфраструктурные проблемы края. Мы активно начали готовить заявки — и смогли войти в 11 из 12 национальных проектов. Забайкалью только на ремонт и реконструкцию дорог выделяется более 13 млрд рублей. Кроме того, мы будем строить ФАПы, школы, детские сады, ясли. Правда, нужно признать, что у нашего региона пока нет опыта по освоению крупных бюджетных средств, нам нужно быстро научиться расходовать деньги эффективно, чистоплотно — и результативно.

Наконец, еще одним важным итогом года стало включение края в состав Дальневосточного федерального округа. В ДФО запущены самые эффективные механизмы развития. Теперь они доступны и Забайкалью. Многие проблемы нашего региона очень похожи на проблемы дальневосточных субъектов федерации. Сейчас, когда объезжаю Забайкальский край, я вижу примерно то же самое, что наблюдал в 2013-м в регионах Дальнего Востока, когда начал работать в Минвостокразвития. Если эти механизмы развития сработали там, то велика вероятность, что они буду эффективны и здесь. Хотя у Забайкальского края есть своя специфика, и поэтому определенная корректировка этих инструментов все же нужна. Кроме того, я считаю необходимым разработать для Забайкалья и новые механизмы развития, в частности в сфере отраслевой поддержки края.

- Новые механизмы — это всегда интересно. Есть ли уже какие-то наработки, о которых можно говорить?

- Я бы сначала назвал уже существующие. На Дальнем Востоке действуют программы социального обустройства центров экономического роста, на реализацию которых выделены 56 млрд. рублей, строятся почти 200 объектов. Эта мера поддержки крайне актуальна и для Забайкалья, наш регион намерен войти в число участников этой программы. Сейчас мы определяем потребность муниципалитетов в социальных объектах, в феврале хотим утвердить план на уровне правительства края, после чего обратимся в Правительство РФ с просьбой выделить финансирование. Это направление развития я считаю наиболее важным: качество социальных услуг, которые получают жители Забайкалья, должно подтягиваться к среднероссийскому уровню. А это, прежде всего, здравоохранение и образование.

Что касается экономического развития, то наш приоритет, как я уже сказал, – это отраслевое развитие. В крае можно распахать миллион гектаров земли и создать большое количество рабочих мест, как на выращивании, так и на переработке сельхозпродукции.

Второе направление – это лесопереработка. Необходимо, чтобы мы не вывозили лес-кругляк, а построили современные предприятия, которые дадут людям работу и при этом будут производить конкурентоспособную продукцию. Третья отрасль из числа определяющих — горнодобывающая. Для региона она всегда была базовой. У нас множество месторождений, которые переданы инвесторам, но разработка на них так и не началась. Есть и те, которые даже не предоставлялись никому. Проблема для всех объектов общая — отсутствие планов государства по параллельному развитию инфраструктуры. Сейчас такие планы готовятся, и, как результат, на 4 месторождениях инвесторы уже начали активную работу. Теперь регион должен им помочь — профинансировать создание энергетической и дорожной инфраструктуры, чтобы компании быстрее вышли на паспортную мощность. Потому что это тысячи новых рабочих мест, которые могут появиться в Забайкалье в течение одного года!

Также мы выбираем места, где возникнут наши территории опережающего развития. Эти площадки будут обеспечены необходимой инфраструктурой, там появятся новые предприятия перечисленных мной приоритетных для региона отраслей.

Еще один значимый фактор роста экономики – уникальное географическое положение Забайкальского края. Мы находимся между центральноевропейской частью страны, Сибирью и Дальним Востоком, с одной стороны, и Китаем и Монголией – с другой. В КНР постоянно увеличивается физический объем потребления. Китайцам интересны наши кондитерские изделия, шоколад, мороженое, молочная продукция, растительные масла... Мы можем производить эти товары из нашего же сельскохозяйственного сырья и поставлять в Поднебесную.

- Есть ли у инвесторов интерес к проектам, о которых вы рассказали? Можете конкретику привести?

- Могу, но сейчас это делать нецелесообразно. Есть такие стадии подготовки инвестпроектов, когда шумиха вокруг них не полезна - это и просьба инвесторов. Говорю как человек, имеющий опыт и в области инвестиций, и как государственный управленец. Когда все будет готово, мы обо всех проектах расскажем. Сейчас скажу только, что мы уже понимаем, на каких территориях будут работать инвесторы во всех ведущих отраслях: лесоперерабатывающей, сельскохозяйственной и горнодобывающей.

- Правильно ли я понимаю, что эти инвесторы получат определенные льготы и будут вести бизнес в режиме территории опережающего развития?

- Именно так. Мы подобрали площадки для прихода инвесторов и сейчас определяем, какой инфраструктурой их необходимо обеспечить. После этого будем выбирать льготный налоговый режим. Если рядом появляются сразу несколько тяготеющих друг к другу предприятий - можем создать Территорию опережающего развития. К примеру, рядом со вспаханными полями обязательно будут созданы элеваторы и мельницы, комбикормовые заводы, а затем – предприятия животноводства и птицеводства. Если же речь идет об отдельном предприятии, например месторождении, мы можем запросить для этого объекта инфраструктурную бюджетную субсидию, чтобы как можно быстрее помочь с автомобильной или железной дорогой или протянуть воздушную линию электропередач. Третий вариант: на одной территории, к примеру, в Чите или Забайкальске, развиваются сразу множество разных малых, средних и крупных проектов. Таким центрам развития было бы рациональнее предоставить режим Свободного порта.

- В городской архитектуре, говорят, есть принцип – смотрят, где люди ходят, а потом по их следам прокладывают дорожки…

- Мне кажется, вам пора в госуправление. По сути, мы именно это и делаем.

- Я просто наблюдаю за тем, как регион, который ходил в отстающих, начинает оживать… Вернемся к экономике. Наверняка проекты, о которых вы говорите, создадут тысячи рабочих мест. Способен ли рынок труда в Забайкалье удовлетворить этот спрос, или потребуется рабочая сила извне? Если да, то как вы планируете ее привлекать?

- У нас безработица – 10%, поэтому свободные руки есть. Другое дело, что из-за отсутствия соответствующих видов экономической деятельности нет нужного количества кадров по требуемым квалификациям. ...Нет промышленной культуры, нет необходимых компетенций, нет практического опыта реализации крупных проектов. С чем часто сталкиваются инвесторы? Предприятие запускается, но люди не могут устроиться на работу, потому что у них нет нужных компетенций. И тем не менее, я не вижу большой проблемы с кадрами. Будем обучать. Гармоничное развитие проектов предполагает заблаговременную подготовку специалистов. Иными словами, к запуску производств кадры будут обучены: процесс подготовки будет идти параллельно с проектированием и строительством самого завода.

Главная задача – выпускать специалистов, которые соответствуют ожиданиям инвесторов. У нас в целом по стране есть проблема (и для Забайкальского края она очень актуальна), когда студентов обучают в рамках одной специальности, а работают они по совершенно другой, и зачастую в вообще в иной сфере.

- Сейчас, видимо, это будет осложняться тем, что у нас за высшую школу отвечает Миннауки, а за средние учебные заведения – Министерство просвещения.

- Не вижу здесь проблем для нас. Мы расставили отраслевые приоритеты и будем в первую очередь обеспечивать необходимыми для развития ресурсами именно эти отрасли. Квалифицированные кадры в этом перечне ресурсов занимают одно из первых мест. Наша задача – научить образовательную систему готовить специалистов именно для приоритетных отраслей экономики региона. Здесь нужна и оперативность, и определенные управленческие умения.

- Вы несколько раз произнесли словосочетание «управленческие умения». А в самом начале программы рассказали, в каком плачевном состоянии находились финансы региона. Вам удалось собрать команду, в умениях которой вы не сомневаетесь?

- Двух месяцев для этого явно недостаточно. Сейчас мы следим за тем, как руководящий состав региона, муниципалитетов, решает поставленные задачи. Если на каких-то участках работы потребуется усиление команд или замена руководителя - мы это сделаем. Принято решение о реализации кадрового проекта под рабочим названием «Забайкальский призыв». Его цели – формирование кадрового резерва на должности государственной и муниципальной службы. Будущих руководителей отберут из общего числа желающих, оценят и – в случае положительной оценки – предложат войти в управленческую команду региона. Процедуру отбора и оценки будем проводить совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы. Критериев отбора множество, но главных три: профессионализм, честность, справедливость. Главным мотивом для желающих прийти на госслужбу должно быть желание помогать людям. И, конечно, это должны быть профессионалы в той или иной области.

- Судьба программы «Дальневосточный гектар» в Забайкалье и конкретные сроки начала ее реализации?

- Сроки мы еще не определили. Сейчас мы активно изучаем конкретный опыт других регионов ДФО и выясняем, какие технологические и системные особенности будет иметь эта программа в нашем регионе. Задача: использовать лучшие практики. Параллельно с этим идет подготовка карт местности, настройка работы необходимых информационных систем. Наконец, мы должны правильно замотивировать муниципальных и краевых ответственных лиц и специалистов, потому что быстро отдавать людям землю – это... Очень непривычная для чиновников задача. Причем, мы должны научиться не просто делать это, но делать это быстро и клиентоориентированно. Процедура должна проходить менее чем за 45 дней. Приведу личный пример: я выбрал себе гектар где-то в лесу, в необжитом районе, и на его оформление ушло 2,5 года! При том, что я знаю законодательство и выполнил абсолютно все требования. Поэтому выдавать за 45 дней – это непростая задача.

- Я желаю, чтобы целевых показателей развития ваш регион достиг гораздо быстрее, чем за 2,5 года.

- Спасибо большое.