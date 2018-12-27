Пять дерзких причин, почему пора купить книжку «Страна, за стол!». Причина третья

В издательстве «Комсомольская правда» вышла книга, полная сногсшибательных рецептов, рассказов и фото с лаконичным названием «Страна, за стол! Праздничные блюда от Владивостока до Калининграда».

Моя знакомая по имени Леля – удивительная девушка. Как только она появляется в компании, все сразу меняется. Мужчины расправляют плечи и становятся как-то мужественнее, свет – ярче, шампанское – игристее, а обычная тусовка оборачивается праздником. Все потому что Леля красавица и хохотушка. Кажется, весь мир вертится вокруг нее. Как она нравится парням! И как не нравится девушкам...

Ну да ладно, я о другом. Несмотря на свой юный возраст, Леля уже в третий раз (!) собирается замуж. Не берусь утверждать (из меня тот еще психолог), но, кажется, причина нестабильности – готовить она толком не умеет.

Ее первый был обычным московским мальчиком, вскормленным мамиными борщами. Продержался почти два года. Уполз вместе с котом и гастритом обратно на квартиру к родителям. Сказал, устал от праздников и жаждет борща.

Со вторым Леля познакомилась когда каталась на лыжах в Сочи. Первые полгода все было ок, Они виделись редко, потом он перебрался в Москву – и... В общем, питалась парочка все больше по ресторанам, кафешкам и гостям. Леля научилась-таки готовить макароны и яичницу. Но он все равно ушел. Даже не объяснив членораздельно куда, к кому и зачем.

А этим летом во время чемпионата мира по футболу Леля встретила... нет не бразильца. Виталик из Ханты-Мансийска, приехал поболеть. Столкнулись на Никольской, полюбили друг друга с первого взгляда, он сделал предложение…

В общем, однозначно надо подарить Леле книгу «Страна, за стол!». Одними макаронами и яичницей Виталика явно не удержать. А тут 45 рецептов блюд из самых разных регионов России! Да еще от лучших шеф-поваров страны. На первое время хватит. В интернете пойди определи, какие рецепты хорошие, какие не очень, их же миллионы. А тут все готово. Отобраны лучшие блюда, фото шикарные, книжка красивая, дорогая.

А еще «Страна, за стол!» – это отличный способ манипулировать любимым мужчиной. Приготовила что-нибудь из черноморской кухни, например, баранину с мамалыгой, томленую в соусе с фейхоа или заливное «Черноморское» (такие рецепты есть в книге). Готов любимому намек – на море хочу! На Черное.

Ну а праздниками одними явно сыт не будешь.

Четвертую причину срочно купить и подарить себе (подруге, семье, тете из Тольятти) книгу «Страна, за стол!» читайте завтра.

Вот вам рецепт сразу трех осетинских пирогов – из этой самой книжки. Именно столько пирогов ставят в Новый год на стол в Осетии. Ай молодцы!

Татьяна Хабалова, старший мастер производства готовых блюд «ДюбуА».

Владикавказ, Республика Северная Осетия:

«Уалибах – главные участники старинного осетинского обряда «Три пирога». Они символизируют триединство Бога, Солнца и Земли. Перед началом застолья пироги разрезают, не вращая тарелку, двумя крестами на восемь частей».

ТРИ ОСЕТИНСКИХ ПИРОГА

Ингредиенты на 3 пирога:

ТЕСТО:

Дрожжи сухие – 1 ст. л. без горки (или 1 пакетик – 11 г)

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Масло растительное – 3 ст. л.

Вода – 500 мл

Мука – 1 кг

ИГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ НАЧИНКИ В РАСЧЕТЕ НА 1 ПИРОГ.

НАЧИНКА ДЛЯ ПИРОГА С СЫРОМ (УАЛИБАХ):

Сыр осетинский – 470–500 г

Мука – 2 ст. л.

Соль – при необходимости

Масло сливочное – 30–40 г

НАЧИНКА ДЛЯ ПИРОГА С КАРТОФЕЛЕМ И СЫРОМ (КАРТОФДЖИН):

Сыр осетинский – 250 г

Картофель толченый

вареный – 250 г

Мука – 2 ст. л.

Соль – при необходимости

Масло сливочное – 30–40 г

НАЧИНКА ДЛЯ ПИРОГА С ЛИСТЬЯМИ СВЕКЛЫ И СЫРОМ (ЦАХАРАДЖИН):

Сыр осетинский – 250 г

Листья свеклы – 250 г

Мука – 2 ст. л.

Соль – при необходимости

Масло сливочное – 30–40 г

Три осетинских пирога. Фото Екатерины Шаповаловой

Порядок приготовления:

1. Муку просеиваем через сито. Вливаем в емкость для приготовления теста воду, добавляем соль, сахар, дрожжи. Перемешиваем одной рукой, а второй понемногу подсыпаем муку – до образования теста нежной консистенции. Добавляем растительное масло.

2. Тесто, которое должно походить на эластичный шарик, накрываем пищевой пленкой, а затем полотенцем или крышкой. Оставляем на 1,5–2 часа.

3. Свежий осетинский сыр пропускаем через мясорубку. Добавляем немного муки и формируем порции шарообразной формы.

4. Стол посыпаем мукой, выкладываем тесто и аккуратно разравниваем руками. На каждый кусок теста выкладываем шарик с начинкой, а затем аккуратно собираем тесто с краев к центру, сохраняя целостность оболочки, после чего скрепляем. Слегка прессуем руками, постепенно придавая пирогу плоскую форму, и переворачиваем таким образом, чтобы скрепленная сторона оказалась снизу.

5. Переносим пирог на предварительно разогретую форму для выпекания. Завершаем процесс формования, распределяя пирог по площади формы, и отправляем его в разогретую до 300 єC печь на 5–6 минут.

6. Достаем пирог, переносим на круглое блюдо и удаляем кисточкой излишки муки. Смазываем жидким сливочным или топленым маслом с помощью кисточки.

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