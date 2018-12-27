А Лолита считает Крым — Украиной. Где-то там, в душе

«Сеанс саморазоблачения» Лолиты случился во время невинного интервью для интернет-канала «Крючок ТВ». Говорили о заработках артистов и постепенно подошли к украинской теме. Для артистов, зарабатывающих «чесом» по регионам, Украина была и есть натуральной кормушкой, где можно собирать в житницы невозбранно. И если в Москве ты с трудом собираешь клуб, то «биток» в ДК Конотопа тебе обеспечен. Этим, кстати и объясняется, вяло-трусливая реакция нашей артистической тусовочки на события в бывшей братской республике и войну на Донбассе. Правда, артисты предпочитают об этом помалкивать, чтобы не выглядеть продажными шкурами. Когда их спрашивают прямо - начинают мямлить - что-то там про шенген, про гастроли в Европе...

Но, Лолита все сказала честно. Возможно, это была попытка заслужить украинское прощение за ее концерты в Крыму, где Лолита, якобы, по ее же словам «все песни исполняет на украинском языке». Ну, хоть с жовто-блакитным флагом не бегает, и на том спасибо. Хотя, в территориальной ценности своей страны она сомневается:

- Я — гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе, — заявила певица. И усугубила:

- Я не участвовала ни в одной акции государственной, не ездила вместе с президентом воспевать оду Крыму, не участвовала в выборной кампании...

Наивная Лолита, не знающая, что такое «наш классический бандеровский атентат» - как в свое время выразился по поводу убийства Олеся Бузины, мэр города Днепропетровска, Борис Филатов. То есть - уничтожение противников «незалежной» всеми возможными способами - физически, духовно и без срока давности.

Поэтому очень больно смотреть на эту жалкую попытку певицы выслужиться перед последователями полицаев, когда ради гонорара можно забыть про «стук пепла Бабьего яра» в сердце. Простить недавние унижения. После того, как Лолиту не пустили на Украину в 2015 году, СБУ выложило в своем официальном твиттер-аккаунте неприличное фото Лолиты с припиской - «Удачи». Наплевать на волю 2 миллионов крымчан, которые уехали в Россию вместе с полуостровом и даже не оглянулись...

В восприятии этой истории с Лолитой простым российским гражданином кроется две важные системные ошибки. Первая - наделять людей из телевизора какими-то особыми духовными или нравственными качествами. Причем, не по делам, как покойного великого Кобзона, а просто, потому что нравится, как артист поет и крутит задом. И вторая, важнейшая ошибка - мы продолжаем относиться к Украине, как братской стране, и при любом миролюбивом жесте в нашу сторону, уже готовы все простить и снять свою последнюю рубаху, чтобы перевязать раненых бандеровцев. А вот они никого прощать не собираются, даже если у них и просят прощения в унизительной позе. Стоит это хорошо запомнить, на будущее.

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