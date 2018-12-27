«КП» разыграет 26 билетов на фильм «Елки», которые подарил Тимур Бикмамбетов

Делать добро намного проще, чем кажется. Вызвать улыбку можно приятным словом или подарком. Создатель и продюсер картины «Елки» Тимур Бекмамбетов долго не мог придумать, что дарить своим друзьям, а потом, сам того не подозревая, запустил «бумеранг добра».

- Выбирать подарки довольно мучительно. Как правило, у друзей все есть. Что-то подаришь, а оно им не нужно или уже есть. А потом я нашел «спасение» - стал дарить билеты на фильм «Елки Последние». И не один-два билета, а почти целыми кинозалами. И это удивительно, что друзья стали делиться билетами со своими близкими, фанатами, разыгрывать их в соцсетях, - рассказывает Тимур Бикмамбетов. - Мне хочется, чтобы все творили добро. Чтобы дети звали родителей в кино.

Ёлки Последние. Официальный трейлер 120' 6+.

Своими подарками уже похвастались певица Вера Брежнева, актеры Сергей Светлаков и Гоша Куценко. Свою большую семью в кино поведет и Филипп Киркоров.

- Кто-то выкладывает на снегу имена цветами, а Тимур Бекмамбетов — местами в зрительных залах на сеансах «Елки Последние». Спасибо за милый подарок, Тимур! Только даже для меня столько мест это слишком много. Несколько я подарю своим друзьям, а остальными билетами решила поделиться со своими подписчиками. Запускаю предновогодний бумерганг для вас, - написала в Инстаграме Вера Брежнева.

- Спасибо за такой подарок. Именной зал ресторана Eshak в Екатеринбурге! Рад, что смогу поделиться новогодним настроением фильма «Елки» с земляками, - написал в соцсетях Сергей Светлаков.

Подарок в виде 26 билетов от Тимура Бикмамбетова получила и редакция «Комсомольской правды». В кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате в одном из залов продюсер выкупил места в виде букв «КП» («Комсомольская правда»). Сеанс состоится 30 декабря. В свою очередь, мы также решили поделиться билетами с нашими читателями. Розыгрыш билетов состоится в ближайшее время в нашем аккаунте в Инстаграме. Выигрывайте, творите добро и смотрите «Елки Последние».