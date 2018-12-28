«Нельзя отдыхать столько!» Депутат и фермер поспорили, нужны ли россиянам длинные новогодние каникулы

«ГОСУДАРСТВО РАЗБАЛОВАЛО НАРОД!»

Олег СИРОТА (фермер):

- Каждый год с ужасом жду новогодних праздников. Два года назад мы теряли людей каждый день: один забухал, второй, третий… А в прошлом году произошла катастрофа. 31 декабря начали варить сыр и поняли, что у нас что-то не так с молоком: реактивы для его проверки, которые мы заказываем в одном химическом институте, не так себя повели. Решили не рисковать и молоко слили. Потом еще молоковоз пришел — та же история. Начинаем искать нормальную лабораторию, в которую можем сдать молоко на анализ. Но они все закрыты, все уехали до 15 января, а в гослаборатории все пьяны. Потом выяснилось: молоко от наших партнеров было отличным, это химик-лаборант не так реактивы приготовил.

Вредят ли долгие новогодние праздники экономике? 00:00 00:00

Евгений ФЕДОРОВ (депутат):

- Есть решение государства. А есть традиции. Если у русского народа есть какие-то традиции, это как бы проблема. Надо вести беседы с русским народом. А если государство, то можно что-то подправить. У вас претензии к государству есть, которое установило праздники?

Фермер:

- Есть! Государство разбаловало наш народ! Мы ищем рост ВВП, а он зарыт в этих днях, мы его прогуляли и пропили! Дорогие наши россияне, хотите жить как в Германии? С таким же достатком? Так немцы 2 января работают!

«НАДО ПРИДЕРЖАТЬ ТРУДОГОЛИКОВ»

Звонок в эфир:

- Игорь из Москвы. Я не знаю про экономику в масштабе страны, я про свою знаю. Я винокур. У меня поспевает сто литров браги. За выходные не управиться с ней. Жду праздников.

Ведущая:

- Человек хочет уйти в запой.

Депутат:

- Вы критикуете русский народ! Надо отделить народ со своими традициями от госполитики. Этот праздник отличается от советского. На основе новой Конституции права человека оказались выше прав государства. И государство, которое раньше пожестче эксплуатировало население, пошло навстречу предложениям трудящихся. А трудящиеся хотят в семьях зимой отдыхать. И по их просьбе государство скорректировало политику в плане выходных.

Летом погода получше, в отпуска люди выбираются. А зимой надо госполитику, чтобы работодатели не заставляли людей отрываться от семьи. Вообще, надо придержать трудоголиков. А эффективность экономики надо поднимать не путем повышения времени эксплуатации работников, а путем производительности труда и изменения его принципов функционирования. Вместо того, чтобы 20 полупьяных дрова разгружали - на кнопку нажали, приехал робот и быстро разгрузил. Эта проблема решается не тем, что нас заставят работать по 20 часов в сутки.

Фермер:

- Я же не предлагаю никого заставлять 20 часов в сутки работать, мы по Трудовому кодексу живем. Но зачем лишние каникулы устраивать? У людей есть отпуска.

Евгений Федоров: - Есть решение государства. А есть традицииФото: Иван МАКЕЕВ

«ОТДЫХ ПЕРЕНАСТРАИВАЕТ ЛЮДЕЙ НА ГОД»

Ведущая:

- Все-таки, длинные выходные подрывают экономику страны?

Депутат:

- Неправильная постановка вопроса. То, что граждане России работают 8 часов в сутки по Кодексу, а не 20 часов, это подрывает экономику? Я вам скажу, что это правило, которое освобождает людей для работы, перенастраивает их на год, дает возможность пообщаться в семьях. И они входят в новые рабочие дни с лучшим настроением.

Фермер:

- Опа! И начали что-то делать, ага. Что там на работе творится? Ходят, чай пьют неделю еще по офису...

Депутат:

- Опять вы критикуете русский народ. Потому что государство не требует пить чай на работе. Человек важнее экономики. И благополучие человека важнее и под него выстраивается экономика...

Фермер:

- Вредят праздники? Да или нет?

Депутат:

- Нет, не вредят.

Ведущая:

- Речь о том, что практически вся страна одновременно уходит в отпуск.

Фермер:

- В запой! И все встает!

Депутат:

- Но при этом сказано, что существуют дежурные лаборатории и так далее.

Фермер:

- Которые не работают или делают неадекватные анализы.

Депутат:

- Но они существуют. А если не работают - это проблема трудовой дисциплины, особенности русского народа.

Надо отделить народ со своими традициями от госполитики. Этот праздник отличается от советскогоФото: Михаил ФРОЛОВ

«ДРОВА НЕ МОГУ ОПЛАТИТЬ!»

Ведущая:

- Еще одно сообщение: «10 дней не работают управленцы и офисы, а производства, тем более, непрерывные, как работали, так и работают. Поезда как ходили, так и ходят. Самолеты летают. Падают только показатели в торговле, потому что до 31 декабря народ накупил продуктов на праздники, подарки, а с 1 января резкое падение продаж».

Фермер:

- Давайте не будем парализовывать экономику! Потому что у нас в традиции русского народа – мы не можем остановиться!

Депутат:

- Вы либо народ смените…

Фермер:

- Я часть этого народа, но нельзя отдыхать столько!

Депутат:

- А во Франции аж целый месяц в августе не работают. По госпраздникам.

Фермер:

- Банки там работают. Я платежи отправлял. Госпредприятия работают. А у нас... Вот мне сейчас справка нужна, чтобы оформить свой несчастный коровник. Достроить его. А я ее получу только в конце января!

Депутат:

- Электронный банкинг работает.

Фермер:

- Куда я деньги отправлю по безналу с фирмы? Я не могу оплатить дрова для сыроварни.

Депутат:

- Раньше оплатите.

Фермер:

- А куда мне их складывать?..

«ПОТЕРЯЛИ 3% ВВП»

Звонок в студию:

- Владимир, Московская область. Вот один ребенок в школе, второй в детском саду. На каникулы закрывается и то, и то учреждение. Родители оба работают. Как им выкручиваться, если будут короткие выходные?

Трудящиеся хотят с семьями зимой отдыхатьФото: Евгения ГУСЕВА

Фермер:

- Взять отпуск.

- Как? Осенние и весенние каникулы – приходится брать отпуск. А тут еще и зимой. И летом надо куда-то уехать. Отпуска не хватит.

Депутат:

- Правильно подмечено. Лучше синхронизировать. Нужно людям отдыхать? Нужно. И в этом плане есть государственная синхронизация.

Фермер:

- Вы нам сказали, что нашей экономике не вредит. Я залез проверить, институт стратегических подсчетов, он говорит, что в прошлом году мы потеряли порядка 3% ВВП!

Депутат:

- Вы меня не слышите? Если вы отмените 2 тысячи часов рабочего времени в год, назначите 3 тысячи, вы выиграете 30% ВВП. Но это не подходит народу. Люди не хотят работать больше определенного времени.

Ведущая:

- А сколько денег у нас вкладывается за этот небольшой период в магазины, развлекательные центры и прочее? 17 тысяч рублей без учета подарков среднестатистический россиянин готов потратить на празднование Нового года. Это без подарков.

Депутат:

- И все курорты мира забиты под завязку.

Ведущая:

- Это деньги в экономику!

Депутат:

- Теплых стран. И Европы.

Фермер:

- В Европе тоже рекорды. Декабрь – рекордный месяц. Но потом экономика не колупает на этих костылях, не ходит две недели и раскачивается. Все работает. Маленькие предприятия могут уйти в отпуск, но банки не парализованы, государство и чиновники работают.

«ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕЗАГРУЗИТЬСЯ»

Ведущая:

- Московский таксист Руслан написал: «В такси в январе полный штиль. У населения денег нет». Еще: «Нифига. Очень много предприятий уходят в корпоративный отдых и три недели не работают». «А что делать людям, которые не пьют, а хотят отдохнуть и перезагрузиться?».

Фермер:

- Просто взять отпуск на работе!

Депутат:

- Что же вы так не любите, когда люди отдыхают?

Фермер:

- Но не вся страна одновременно это должна делать!

Депутат:

- А почему?

Звонок в студию:

- Мария из Волгограда. Однозначно не вредят. Граждане должны иметь возможность немного перезагрузиться, отдать свое жизненное время детям. Да, двое-трое детей – это не просто отоспаться, а это привести в порядок какие-то дополнительные знания и прочее. Хочу сказать Сироте, что эти выходные в праздники для меня – это реально капля живительной влаги в этом круговороте.

«А КТО НЕ ДАЕТ РАБОТАТЬ?»

Из сообщений: «Сыровар пропагандирует работу и заработок! А депутат - отдых и безделье! И безденежье».

Депутат:

- А кто не дает работать? Вы имеете право пахать все выходные, праздники, субботу, воскресенье. И 25 часов в сутки. Это ваше право. Государство создает условия, когда чтобы отец хоть в семью вернулся. Потому что он вертится как белка в колесе. Все возражения заключаются не в том, что это в январе семь дней. А в том, что семь дней не работают и какой-то от этого убыток. Извините, если вы не требуете поднять общее количество рабочих часов с 2 тысяч в год, то, значит, это просто перераспределение 3%. И ничего. Они все равно потеряются. Но они потеряются не из-за января, а из-за того, что такие люди, блин, в России, работают только 2 тысячи часов.

Звонок в студию:

- Сергей из Нижнего Новгорода. Моя позиция ближе к Олегу Сироте. Мне кажется, что депутаты придумали этот закон под себя. Сессию они закончили вчера, есть разбег до Нового года. И еще десять дней себе берут на то, чтобы куда-то съездить. 90% из них принесут вред экономике, вывезя деньги за рубеж, чтобы покалить одно место.

Депутат:

- Это просто так получилось, что нам очень не повезло с российскими депутатами.

Фермер:

- Давайте у вас паспорта заберем!

Депутат:

- Что вы меня все время перебиваете? Мое предложение было такое: отнять у депутатов счета за рубежом. И оно было, кстати, принято.

Фермер:

- И загранпаспорта пусть сдадут!

Депутат:

- Уже, кстати, сдали. И оно было принято.

Фермер:

- И никто на Мальдивы не улетит отдыхать?

Депутат:

- Нет, сдали загранпаспорта служебные. Были служебные и личные.

Ведущая:

- А в деловые поездки как летаете?

Депутат:

- Выдают.

P.S. По итогам голосования, 74% слушателей радио «КП» согласились с тем, что новогодние праздники вредят экономике нашей страны.

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