2018-12-27T19:21:11+03:00
Общество

Почему футболисты должны сидеть в СИЗО за мой счет?

Действительно странно: нашкодившие футболисты отсидели под арестом два месяца, для показательной порки достаточно, но их отправляют обратно в СИЗО до 8 февраля
Александр РОГОЗА@rogozavrспециальный корреспондент отдела Московского выпуска
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Кокорина с Мамаевым «пометили» маркеры «народного гнева»: зажрались, получают миллионы, ведут себя нагло, хамят, уверены в безнаказанностиКокорина с Мамаевым «пометили» маркеры «народного гнева»: зажрались, получают миллионы, ведут себя нагло, хамят, уверены в безнаказанностиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Удивительно, но Фемида здесь руководствуется, скорее, не буквой закона, а общественным мнением. Приятели-спортсмены избили водителя и чиновника. Есть экспертиза, где травмы квалифицированы как «легкий вред здоровью». В российских судах реальных арестов по таким делам не бывает. Обычно стороны сами договариваются о компенсации и расходятся по домам. Но Кокорина с Мамаевым «пометили» маркеры «народного гнева»: зажрались, получают миллионы, ведут себя нагло, хамят, уверены в безнаказанности...

А может, хватит идти на поводу у общественного мнения? Почему этих двух молодых, физически здоровых миллионеров сейчас содержат за мой, налогоплательщика, счет? Если на круг, если на каждого россиянина пораскинуть расходы на содержание футболистов в изоляторе, сумма маленькая. Но дело-то - в принципе!

Вот вам другая история. Этим летом в подмосковных Люберцах после ссоры один парень ударил другого кулаком в голову. Тот через пару часов умер в больнице. Личность бившего полицейские узнали сразу - торговец овощами на местном рынке. Уже утром парень экстренно отчалил домой в Дагестан. Это было полгода назад. Подозреваемого, ФИО и домашний адрес которого всем был известен с самого начала, только несколько недель назад перевезли в Москву. И сейчас он под домашним арестом.

Поставьте рядом две истории. Помахавшие кулаками футболисты сидят в СИЗО. Парень, после удара которого умер человек, - ждет окончания расследования дома у дяди.

Такое нелогичное российское правосудие.

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