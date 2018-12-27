Сборная Бутырки: Мамаев готов сыграть с надзирателями, Кокорин - нет

В общем, мы все тут окончательно запутались. Громко анонсированный футбольный матч между сборной арестантов Бутырки и местных надзирателей оказался под угрозой срыва!

Напомним, информация об игре появилась несколько дней назад. Православная правозащитная организация «Сорок сороков» сообщила, что занялась организацией этой первой в своем роде встречи. «Клиенты» СИЗО и сотрудники изолятора должны сыграть 6 на 6 на заасфальтированной площадке во дворе Бутырки. Разумеется, войти в состав сборной, сообщили активисты, было предложено футболистам - братьям Кокориным, Мамаеву и Протасовицкому. И все четверо вроде как согласились.

Однако адвокат Кокорина-старшего Татьяна Стукалова заявила, что на самом деле никакого матча не будет.

- Это все выдумки СМИ, - заявила адвокат корреспонденту «КП». - В администрации СИЗО об этом матче ничего не знают. Да никто и не взял бы на себя ответственность проведения такого матча. Как вы себе это представляете? Вывести арестантов из камер и заставить их играть в мороз на асфальте?

- Но Александру Кокорину предлагали участие в игре?

- Никто ему не предлагал. Он впервые об этом матче услышал от меня. Кириллу тоже не предлагали.

- Но если гипотетически предположить, что матч все-таки состоится, он готов сыграть?

- Да это даже не обсуждается. Потому что идея бредовая. Александр только поулыбался.

А вот Павел Мамаев действительно дал свое согласие на участие в матче. Это точно. Железобетонно.

- Я встречался с моим подзащитным вчера и он подтвердил, что ему предложили сыграть и он согласен, - сообщил нам адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов. - Павел вообще очень воодушевлен этой идеей.

Отметим, что источник «КП» во ФСИН подтвердил, что обращение правозащитников в ведомстве обсуждают. Но решение по нему будет принято только после выхода с новогодних каникул.

Кстати. Есть еще один до сих пор непонятный момент. По закону фигурантам дела запрещено общаться друг с другом, пока идет расследование. Поэтому те же Кокорин и Мамаев сейчас сидят в разных камерах, а впервые после своего октябрьского «куролеса» встретились только во время судебного заседания по продлению ареста в начале декабря. (Арест, напомним, продлили до 8 февраля). И как же они вместе смогут сыграть за сборную Бутырки?

Адвокат Бушманов объясняет, что «пересекаться» на площадке им может разрешить только ведущий дело следователь.

- По моей информации, с такой просьбой на следователя еще никто не выходил, - говорит адвокат. - Но лично я не вижу оснований не разрешить с его стороны этот матч. Вчера нам официально сообщили, что расследование завершено. (Дальше материалы дела должны направить на утверждение в прокуратуру, а затем в суд, - Авт.). То есть, препятствий для их общения больше нет.

В общем, «Комсомолка» следит за развитием событий.

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