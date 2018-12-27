Активист «Жёлтых жилетов» Кристоф Шаленсон: «Русских считаем братьями, против оккупации глобалистов будем бороться»

«Жёлтые жилеты» — французское движение без лидеров. Уже больше двух месяцев оно выступает против попытки правительства поднять акцизы на топливо. Поэтому символом массовых митингов и стала спутница каждого автовладельца — яркая накидка с катафотами. Под влиянием «жилетов» президент Пятой Республики Эммануэль Макрон пошёл на некоторые уступки, поднял минимальную зарплату на 7%, наложил мораторий на рост топливных тарифов. Но «жёлтых» это не удовлетворило. Кстати, бунтуют они в основном по субботам: ядро демонстрантов — обычные люди, фермеры и рабочие, которые в остальные дни стоят зарабатывают на хлеб. Однако на носу — новогодние каникулы, несколько выходных подряд. Устроят ли «жилетники» по этому случаю весёлый новогодний «праздник» для Макрона? Ни публичных спикеров, ни «пресс-службы» у проекта нет, но на вопросы «Комсомолки» ответил один из его известных активистов — Кристоф Шаленсон.

Активист «Жёлтых жилетов» Кристоф Шаленсон

— В газетах (особенно киевских) писали, будто «вас поддерживает ДНР» и «Жёлтые жилеты» — якобы часть «российской гибридной агрессии».

— Нас не поддерживает ни одна политическая партии, ни правые, ни левые. Сегодня 50% французов просто не могут адекватно проголосовать на выборах: нет политической силы, которая бы представляла их интересы. За «Жёлтыми жилетами» не стоит ни одно правительство, ни российское, ни американское (по другой обсуждавшийся в СМИ версии, дирижёр протестов — экс-советник Трампа, политтехнолог Стивен Бэннон — Ред.) Наша сила — это братство между людьми. Мы против глобализации, против этой Европы, которая уничтожает человеческую идентичность.

— Журналисты усиленно ищут в ваших рядах «ультраправых боевиков».

— Мы все — граждане республики, в том числе и люди других национальностей, мусульмане. Но радикальному исламизму в нашем обществе не должно быть места.

— К России вы как относитесь?

— Для меня русский народ — это братский народ. Когда во Второй мировой нас поработили нацисты, Россия протянула нам руку помощи. Сегодня нас тоже поработили — экономически, финансово. Поэтому Франция не хочет продолжения политики Макрона, его рейтинги падают.

— На новогодних каникулах протестовать будете?

— Да, акции планируются, хотя мы понимаем, что есть отток сил: как бы люди ни хотели выходить на улицы, часть всё равно будет у семейных очагов. Но на самом факте протестов это не отразится.

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