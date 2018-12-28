Что год 2019-й нам готовит: «Коммуналка» подорожает дважды, дачи станут жилыми домами, а самозанятых ждут 4%

1. Поднимутся НДС и акцизы. А с ними - цены

Налог на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 18 до 20%. Как подсчитали в Минфине, это увеличит доходы бюджета на 620 млрд рублей в год. В правительстве обещали отправить деньги на социальные нужды, прежде всего на здравоохранение.

НДС - это налог, который платят почти все компании. Но он включается в цену товара. Поэтому новация отразится на общей инфляции. По расчетам экспертов, цены из-за этого вырастут примерно на 1,5%. В итоге инфляция в следующем году разгонится с нынешних 4% до 5 - 5,5%. Это официальный прогноз Центробанка.

Напомним, ставка в 20% НДС в России уже действовала - с 1993 по 2003 год. С января 2004-го ее снизили до 18%. А сейчас снова поднимут. При этом для социально значимых товаров, в том числе жизненно важных продуктов питания, останутся льготные ставки - 0 и 10%.

Помогут подрасти ценам и акцизы. Акциз на бензин с Нового года вырастет в 1,5 раза - с 8200 рублей до 12 300 рублей за тонну. На дизельное топливо - с 5600 рублей до 8500 рублей за тонну. Поскольку бизнес всегда включает эти налоги в конечную стоимость товара, цены на заправках вырастут. Главный вопрос - на сколько? Эксперты прогнозируют повышение цен минимум на 4 рубля за литр. Центробанк оптимистично считает, что топливо подрастет в цене на 4,5% - это примерно на 2 рубля.

Но подорожание произойдет не раньше конца марта 2019 года. В октябре нефтяники заключили соглашение с правительством о «заморозке» стоимости топлива на заправках. Договор действует до 31 марта. Потом цены отпустят в свободное плавание, хотя и обещают за ними приглядывать.

С 1 января вырастут акцизы и на табак - сразу на 10%. Сильнее всего это ударит по стоимости дешевых сигарет. Две трети их цены - это сумма уплаченных производителем налогов.

2. Мусорная реформа

Она все откладывалась, но с 1 января 2019 года должна стартовать. Правда, для городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - сделано исключение. У этих мегаполисов особые отношения с мусором - он вывозится на утилизацию в другие регионы, с которыми надо договариваться - им дана отсрочка еще на три года.

Что изменится для всех остальных, включая Московскую область?

Вывозом и утилизацией мусора будет заниматься специально уполномоченная компания - региональный оператор. Также в каждом регионе должна быть утверждена своя схема обращения с отходами: откуда и куда мусор вывозится, в каких количествах, как потом утилизируется или перерабатывается. Предполагается (во всяком случае в теории), что все это должно происходить под жестким контролем регионального оператора - никаких левых свалок.

Поменяется и платежка. В коммунальной ее части появится новая отдельная графа - «плата за твердые коммунальные отходы» (ТКО). За вывоз мусора мы платили и раньше, но услуга считалась жилищной и плата за нее включалась в статью «содержание и ремонт жилья». В каждом регионе тариф будет свой, в среднем по стране - вокруг 100 руб. с человека в месяц.

3. Платежи ЖКХ подорожают дважды

Плата за коммунальные услуги в 2019 году повысится не один раз, с 1 июля, как все уже привыкли, а два: с 1 января и с 1 июля. С января - в среднем по стране в пределах 1,7%, а с июля - еще в пределах 2,4% (к уровню января - что важно).

Почему так? С 1 января, как мы тут уже говорили, повышается ставка НДС. Большинство поставщиков товаров и услуг автоматически переложат этот налог на потребителя. А коммунальщики так сделать не могут, потому что тарифы на их услуги регулируются сверху. Правительство устанавливает так называемый предельный индекс - процент, выше которого тарифы по совокупности вырасти не должны (в среднем по каждому региону и по стране в целом). В итоге было решено, что с 1 января тарифы увеличатся вслед за НДС. Зато привычное июльское повышение будет более скромным, чем обычно, - с учетом январской «ступеньки».

Так вырастут коммунальные тарифы.

- Но по совокупности это все же окажется не 4%, как в прошлом году, а больше. Поскольку второе повышение будет уже от январской базы, - прокомментировала коммунальное «расписание»-2019 на Радио «КП» (97,2 FM) исполнительный директор ЖКХ Контроль Светлана Разворотнева. - По-любому в разных регионах это будет где-то больше среднего, где-то меньше (см. «Справку «КП»).

Стоит иметь в виду, что эти цифры касаются только коммунальных услуг (отопление, газ, вода, канализация, свет). Жилищные услуги (содержание и ремонт жилья, кап­ремонт) дорожают по отдельному расписанию.

Плата за коммунальные услуги в 2019 году повысится не один раз, с 1 июля, как все уже привыкли, а два: с 1 января и с 1 июля.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

4. Заплати и работай спокойно

В новом году в России появится новый налоговый режим - для самозанятых. Теперь все, кто работают сами на себя, смогут платить налоги, не заморачиваясь постановкой на учет, ведением бухгалтерии и заполнением деклараций. Перечислять налоги можно будет с помощью смартфона. Ставки минимальные - 4% (при продаже товаров и услуг физлицам) и 6% (при работе с юрлицами) с оборота. Больше ни за что платить не нужно.

- Мы попытались сделать услугу наиболее удобной. Чтобы не нужно было нигде регистрироваться, приходить в налоговую, заполнять специальные формы. Можно загрузить мобильное приложение, отсканировать паспорт, сделать фото на телефон - и все, можно платить всего 4% с оборота и работать в правовом поле, - пояснял в недавнем интервью «Комсомолке» глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Эксперимент начнется в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Приложение «Мой налог» можно будет загрузить на любой смартфон. Оно появится как в Apple Store, так и в Google Play. Самозанятым будут верить на слово. Сколько дохода указал в приложении, на то налог и начислят.

Есть еще один момент. У каждого самозанятого будет налоговый вычет - на 10 тысяч рублей. Он дается один раз в жизни, но не ограничен никакими сроками. За счет этих денег можно будет уменьшить платеж государству.

Действовать скидка будет так. Допустим, вы получили доход в 1000 рублей. И по закону обязаны заплатить налог в 40 рублей. Но заплатите 30, а 10 рублей сможете взять из вычета. Иными словами, пока не израсходуете эти 10 тысяч, ваш реальный налог будет составлять не 4%, а 3%.

5. Садоводы получат «прописку»

С 1 января нововведения ожидают и дачников. Из законодательства уйдет само понятие дачного участка. А из всех форм организаций садоводов-дачников-огородников останутся две: садоводческое и огородническое товарищество.

Для рядовых садоводов, впрочем, важнее другое: дом на садовом участке с1 января может признаваться жилым - там разрешается зарегистрироваться по постоянному месту жительства, не мотаясь по судам, как раньше. По факту, как объясняют в Минэкономразвития, все дома на садовых и дачных участках, которые ранее были оформлены как «жилые строения» (а не как «нежилая постройка»), после 1 января превращаются в индивидуальные жилые дома - ходить их перерегистрировать не надо.

Тем же, кто только собрался что-то строить на садовом участке или до сих пор не зарегистрировал построенное, стоит помнить о поправках в Градостроительный кодекс, которые начали действовать еще с конца лета. Теперь, прежде чем возвести жилой или садовый дом, надо подать уведомление об этом своем желании в местную администрацию. До 1 марта 2019 года действует переходный период. И дома на садовых участках еще можно зарегистрировать по старой, более простой схеме - без всяких уведомлений, постфактум, на основании техплана дома и документов на участок.

6. На заслуженный отдых - в новые сроки

С января вступает в силу новое пенсионное законодательство. В ближайшие 10 лет пенсионный возраст в стране будет плавно увеличиваться. Для женщин: с 55 до 60 лет, а для мужчин - с 60 до 65 лет. Первыми реформа затронет мужчин 1959-го и женщин 1964 годов рождения. Но им власти предусмотрели «скидку». Они смогут выйти на пенсию на полгода раньше. Вот как это действует:

- Если мужчине исполняется 60 лет в январе 2019 года, то по новым правилам он должен был бы выйти на пенсию только через год - в возрасте 61 года. А теперь это можно сделать на полгода раньше - в июле 2019-го.

- Те же правила действуют для слабого пола. Например, если женщине исполняется 55 лет в октябре 2019-го, то на пенсию она сможет уйти в апреле 2020 года, то есть тоже на полгода раньше новых правил.

При этом в законе остались льготы для некоторых категорий граждан. Так, пенсионный возраст не изменится для работников вредных производств и многодетных матерей.

КСТАТИ

Пенсии поднимут на 7%

Для нынешних пенсионеров есть приятные новости. Раньше пенсии повышали только с февраля. Но с 2019 года практику решили изменить. Теперь индексацию будут проводить с января.

В этом году пенсии увеличатся на 7,05%. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России. Для сравнения, инфляция в уходящем году составит чуть больше 4%.

Что еще изменится?

НАЧАЛО КОНЦА ПЛАТНОЙ РЫБАЛКИ

С 1 января 2019 года начинает действовать одна из статей нового Закона о любительском рыболовстве. Индивидуальным предпринимателям и юрлицам, платно организующим любительскую или спортивную рыбалку, дается ровно год (до 1 января 2020 года) на перезаключение договора пользования рыболовным участком.

Все обновленные договоры будут действовать строго до 31 декабря 2020 года. После этого срока платной рыбалки в стране практически не останется. Бизнес, который не перезаключит договор в течение следующего года, потеряет право брать деньги за рыбалку уже с 1 января 2020 года.

- Ловись, рыбка, не большая и не маленькая, а стандартных размеров в соответствии с новыми правилами рыболовства!Фото: Олег УКЛАДОВ

Получается, что в худшем случае платная рыбалка просуществует в России не дольше двух лет. С 31 декабря 2020 года она останется лишь на частных прудах.

Будут еще ограничения, не связанные с коммерцией. Ловить запретят на землях, относящихся к категории обороны и безопасности, участках, выделенных для аквакультуры, и на особо охраняемых природных территориях.

НЕВОЗВРАТНЫЕ БИЛЕТЫ В ПОЕЗДАХ

С 1 января 2019 года РЖД сможет продавать на поезда дальнего следования невозвратные билеты. По оценкам Минтранса, они будут на 10 - 20% дешевле обычных, но их, за некоторыми исключениями, нельзя вернуть в кассу.

Заметим, пока у железнодорожников невозвратных билетов на следующий год в продаже нет. В справочной РЖД рассказали, что вопрос лишь прорабатывается, окончательное решение - когда вводить билеты, какой будет скидка - еще не принято.

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Наивные вопросы о том, как воспользоваться очередными изменениями в законодательстве

С 1 января 2019 года 60 миллионов российских садоводов - именно столько их у нас, по данным Минэкономразвития, - ждут изменения. Вступает в силу новый закон о садоводстве и огородничестве. Вкупе с уже действующими с августа поправками в Гражданский кодекс он меняет правила строительства на пресловутых сотках (подробности).