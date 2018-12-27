Посольство России в Финляндии о задержанной россиянке: США обвиняют ее в распространении наркотиков и отмывании денег

Ранее «Комсомолка» пообщалась с мамой задержанной девушки Светланой Рогожиной. Та рассказала, что дочь посадили без каких-либо очевидных причин. Не предъявили обвинений и не выдали никаких документов. Кроме того, женщина рассказала, что дочка жаловалась на плохие условия содержания и здоровье. Но в консульском отделе посольства России в Финляндии заверили, что ситуацию держат под контролем, и никаких нарушений с финской стороны не заметили. Также в дипведомстве рассказали, в чем Штаты обвиняют девушку. Приводим полный текст сообщения от наших дипломатов.

СЛЕДИМ И ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ

«15 декабря этого года Пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа задержана следовавшая из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию гражданка России Тэрада Мира, 1988 года рождения (до 2017 года – Вовк Оксана). В этот же день финские власти уведомили российскую сторону о случившемся. В частности, они сообщили нам, что задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей.

17 декабря консульский сотрудник посетил Тэраду в тюрьме города Вантаа. Она сообщила, что США обвиняют ее в том, что в период проживания в США с 2013 по 2016 гг. она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину отрицает. Поэтому финские власти в соответствии с финско-американским соглашением о взаимной выдаче преступников затребовали у американской стороны доказательства обоснованности обвинений, после изучения которых министерство юстиции Финляндии примет решение о том, депортировать ли российскую гражданку в США или выпустить на свободу. Для предоставления дополнительных документов из Вашингтона установлен крайний срок – 29 января 2019 года».

В консульском отделе также сообщили, что Мире Тэраде назначен бесплатный адвокат.

«Она имеет возможность звонить в Посольство России и родственникам. Проверка условий содержания россиянки показала, что они соответствуют общеевропейским нормам. Имеется возможность получения медицинской помощи, включая специализированную, в лечебных учреждениях Финляндии общего пользования. Жалоб в отношении тюремных властей гражданка консульским работникам не высказывала. Со своей стороны, просили финнов обратить особое внимание на состояние здоровья задержанной, которая имела травмы после автомобильной аварии.

Продолжаем в контакте с финскими властями оказывать задержанной необходимую консульскую помощь».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

США продолжают охоту на россиян: в Хельсинки схвачена гражданка России Мира Тэрада

15 декабря этого года в Финляндии была задержана 30-летняя россиянка Мира Тэрада. Без объяснения причин, без предъявления обвинений. Лишь сказали: «ее разыскивают в США». Подробности инцидента «Комсомольской правде» сообщила мать девушки – Светлана Рогожина (подробности).