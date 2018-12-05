Путин назвал попытку Порошенко связаться с ним частью предвыборной кампании
Президент России Владимир Путин заявил, что не стал отвечать на телефонные звонки украинского лидера Петра Порошенко, чтобы не участвовать в его "нехитрой комбинации" в рамках предвыборной кампании.
"Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать <...>. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", - сказал глава государства.
Он пояснил, что Порошенко сам создает провокационные ситуации, а потом пытается демонстрировать "успешное решение" возникших проблем. При этом вся ответственность за содеянное возлагается на Россию, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что о попытках связаться с Путиным ранее рассказал сам президент Украины. Он заявил, что так и не дождался ответа от своего российского коллеги, а потому обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель, с которой и обсудил инцидент в Керченском проливе.
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