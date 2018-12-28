2018-12-28T00:22:01+03:00
Происшествия

Москвичка, взявшая в попутчики маньяка, могла быть убита

29-летнюю директора Burger King ищет полиция и волонтеры, но в ее исчезновении есть криминальный след
Анастасия ВАРДАНЯН
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Женщина могла стать жертвой маньякаЖенщина могла стать жертвой маньяка
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Более черырех суток ничего не известно о судьбе 29-летней директора Burger King Ирины Ахматовой. Все это время ее ищет супруг, друзья и волонтеры.

23 декабря на автомобиле "Ауди" она отправилась в командировку из Москвы в Тулу.

- Через сервис поиска попутчиков в районе станции метро "Анино" на юге Москвы к ней подсел мужчина. После этого машина продолжила движение в сторону Московской области, - рассказала "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Автомоль женщины нашли в Ярославле

Автомоль женщины нашли в Ярославле

В последний раз муж общался с Ириной по телефону в 21.15 23 декабря. Спустя два часа она перестала отвечать на звонки.

Мужчина сразу заподозрил неладное и подал заявление в полицию. Автомоль женщины нашли в Ярославле в четверг, 27 декабря. А вот где сама Ирина, никто так и не знает.

Москвичка, взявшая в попутчики маньяка, могла быть убита

Москвичка, взявшая в попутчики маньяка, могла быть убита

Как удалось выяснить "КП" , женщина могла стать жертвой маньяка. Эту информацию сейчас проверяют следователи. Тем временем волонтеры прочесывают лес в районе города Серпухова Московской области.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", - сообщили в столичном СК.

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