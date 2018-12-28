2018-12-28T18:24:09+03:00
Звезды

Дизайнер обвинил дочь Дмитрия Маликова в мошенничестве

Владелец магазина утверждает, что дочь певца приобрела у нее купальники, но не заплатила за них
Ольга АНТОНОВА
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Иногда Маликова рекламирует в блоге вещи, за что получает деньгиИногда Маликова рекламирует в блоге вещи, за что получает деньгиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Несмотря на то, что Стефании Маликовой всего 18 лет и она студентка, она уже активно зарабатывает на коммерческих съемках, выступает в качестве модели и делает рекламные посты в своем инстаграме. Микроблог больше двух лет приносит красавице стабильный доход, ведь дочь певца рекламирует здесь вещи для таких же как она модных девушек.

Иногда Маликова рекламирует в блоге вещи, за что получает деньги. Иногда она работает по бартеру. Однако недавно на Стефанию пожаловалась малоизвестный дизайнер по имени Карина, которая уверяла, что Маликова приобрела у нее несколько купальников, пообещав вместо денег рекламу в инстаграме, однако, слово своего не сдержала. Карина попыталась сначала выяснить у самой владелице инстаграма, почему посты с рекламой бикини не вышли в свет, однако, ответа не дождалась, тогда она обратилась к родителям Стеши.

Дизайнер обвинил дочь Дмитрия Маликова в мошенничестве

Дизайнер обвинил дочь Дмитрия Маликова в мошенничестве

«Уважаемый Дмитрий, у меня сложилась неприятная ситуация с вашей дочерью Стешей. Очень не хотелось вас беспокоить, но у меня не остается выбора, надеюсь на ваше понимание и помощь. У меня свой небольшой магазин купальников, весь товар шью сама, полгода назад Стеша приобрела у меня пять купальников на сумму 27 тысяч рублей, обещав расплатиться за них рекламой. Некоторое время Стеша держала со мной связь, ссылаясь на то, что забывала о нашем договоре, но последние несколько месяцев она игнорирует мои сообщения», — написала Карина в комментариях к одной из публикаций певца.

Впрочем, звездная семья пока не отреагировала на жалобы Карины, зато слова дизайнера вызвали широкий резонанс в Сети. Многие уверены: если это правда, то Стефания обязана вернуть деньги или же прорекламировать товар.

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Трехкомнатные апартаменты дочери певца оформлены в классическом стиле: дорогая мебель, ковры, редкие вещицы. Интерьер выдержан в спокойных золотисто-коричневых тонах. Дизайном квартиры занималась мама Стефании Елена Маликова. Она же подбирала мебель, текстиль и аксессуары. (подробности)

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