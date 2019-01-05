Главные спортивные события 2019 года, в которых будут участвовать россияне

В 2019-м не ожидается таких глобальных спортивных событий, как Олимпиада и домашний чемпионат мира по футболу. Зато можно будет сосредоточиться на отдельных видах спорта. Самые значимые события мы заносим в этот календарь. Кроме футбола, которому мы ближе к весне посвятим отдельное расписание.

Январь

9 - 27 января. Чемпионат мира по гандболу среди мужчин.

Соревнования пройдут в шести городах Германии и Дании. Сборная России попала в сильную группу «А» с действующими чемпионами мира французами, хозяевами - немцами, Сербией, Бразилией и Южной Кореей. В плей-офф выходят первые четыре команды. Мы на первом этапе будем играть на «Мерседес-Бенц Арене» в Берлине. Напомним: последний раз сборная России была чемпионом мира еще в 1997 году.

21 - 27 января. Чемпионат Европы по фигурному катанию (Минск, Беларусь).

Российские любители фигурного катания давно скупили все билеты на практически домашний чемпионат мира. Только вот дуэли Алины Загитовой и Евгении Медведевой там не будет. Медведева неудачно выступила на чемпионате России в Саранске и не попала в команду. У одиночниц олимпийскую чемпионку-2018 поддержат две фигуристки из Санкт-Петербурга - Станислава Константинова и Софья Самодурова.

27 января - 3 февраля. Чемпионат мира по хоккею с мячом (Венерсборг, Швеция).

Кто-то его называет бенди, а так для нас это русский хоккей. И он становится все популярнее в мире. В Швеции ожидается рекордное количество участников - 20 команд, среди которых дебютанты - сборные Великобритании и Швейцарии.

Февраль

19 февраля - 3 марта. Чемпионат мира по лыжным видам спорта (Зефельд, Австрия).

Наши лыжники наступают на пятки норвежцам. Герои Пхенчхана-2018 Александр Большунов и Денис Спицов уже отметились победами на старте сезона. Затем этап Кубка мира выиграл и Александр Белов, вернувшийся на лыжню после голословных обвинений Родченкова. Представляете, что будет, если еще наберет форму Сергей Устюгов!

1 - 2 февраля. Теннис. Кубок Дэвиса. Швейцария.

Сборная России начинает выбираться из низов через квалификацию. Сначала надо обыграть швейцарцев у них дома. А потом 12 команд будут сражаться по новой системе... Но, главное, у нас появилась команда - Карен Хачанов и Даниил Медведев уже в двадцатке мирового рейтинга, Андрей Рублев - на подходе. Проблема в одном: пока нет наигранной пары.

Юлия Ефимова. Фото: instagram.com/pryanya93

Март

1 - 3 марта. Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении (Глазго, Великобритания).

Российская федерация легкой атлетики по-прежнему дисквалифицирована, и наши спортсмены выступают в нейтральном статусе. Но это не мешает Марие Лацискене прыгать выше соперниц. Лацискене международная федерация (IAAF) уже второй год подряд прокатила мимо титула лучшей легкоатлетки года. Но мы-то знаем, кто самый-самый.

2 - 12 марта. XXIX зимняя Универсиада (Красноярск, Россия).

Эстафета огня уже путешествует по городам Сибири. Красноярск, где специально к этому событию оборудовано несколько новых трасс и стадионов, ждет более 3000 спортсменов из 50 стран. Всего здесь будет разыграно 76 комплектов наград по 11 зимним видам спорта.

4 - 10 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров (Загреб, Хорватия).

Юные воспитанницы Этери Тутберидзе на чемпионате России в Саранске сенсационно заняли весь пьедестал. Но на взрослый чемпионат 14-летние Щербакова и Трусова не попадают по возрасту. Придется крутить свои четверные по юниорам.

7 - 17 марта. Чемпионат мира по биатлону (Эстерсунд, Швеция).

Предыдущий ЧМ по этому зимнему виду спорта проходил в Австрии в 2017 году, где в командном зачете победили немцы. Но в этом сезоне у нас очень конкурентноспособная команда, даже без Антона Шипулина, решившего завершить карьеру.

18 - 24 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию (Сайтама, Япония).

В декабрьском финале Гран-при Алина Загитова проиграла японке Рике Кихире. Болельщики жаждут реванша!

21 марта. Футбол. Старт отборочного турнира к Евро-2020.

Россия играет в группе с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. Чтобы попасть на Евро напрямую, надо занять первое или второе место в группе. Напомним: несколько матчей чемпионата Европы пройдут в Санкт-Петербурге.

Май

10 - 26 мая. Хоккей с шайбой. Чемпионат мира. Словакия. (Братислава, Кошица).

Шведы попытаются второй раз защитить титул, в 2018 году им это удалось сделать в Дании. Наши на прошлом чемпионате мира начали неплохо, но потом попали в ¼ финала под канадцев. У Ильи Воробьева есть шанс реабилитироваться, тем более что в сборной ему теперь помогает Олег Знарок, который после победной Олимпиады-2018 на время отошел от дел.

Июнь

21 - 30 июня. II Европейские игры-2019 (Минск, Беларусь).

На вторые Игры (первые прошли в Баку) приедет более 4000 спортсменов из полсотни стран, которые разыграют 200 медалей в 15 видах спорта. Атлеты поборются за несколько олимпийских лицензий, а в 4 видах определятся чемпионы Европы.

27 июня - 7 июля. Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин (Сербия и Латвия).

Сборная России прошла отбор и при жеребьевке попала в одну группу с Беларусью, Бельгией и Сербией. Последний раз на Евробаскете мы побеждали в 2011 году... Пора возвращаться на олимп!

На чемпионате России Станислава Константинова обыграла Загитову и едет на чемпионат Европы первым номером.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Июль

1 - 14 июля. Теннис. Уимблдон.

Именно с этого турнира в 2004 году начала свое восхождение Мария Шарапова. После дисквалификации за мельдоний 31-летняя теннисистка никак не может вернуться в топ-10, но и завершать карьеру не собирается. Может, Маше здесь удастся перезагрузка карьеры? Последний раз в Уимблдоне наши теннисисты побеждали в 2017 году, когда чемпионками в паре стали Елена Веснина и Екатерина Макарова.

12 - 28 июля. Чемпионат мира по водным видам спорта (Кванджу, Южная Корея).

Давно у нас не было такой сильной сборной. В декабре наши пловцы успешно выступили на чемпионате мира на короткой воде в Китае, завоевав 14 медалей, 6 из которых золотые. И это еще без Юлии Ефимовой, которая решила сразу готовиться к летнему первенству. Ждем в Корее хороший урожай наград!

Август

31 августа - 15 сентября. Чемпионат мира по баскетболу.

Последний чемпионат мира проходил аж в 2014 году, выиграли его испанцы. И вот спустя 5 лет турнир предстал в новом формате. Он пройдет в восьми городах Китая, где за медали поборются 32 команды (раньше участвовали 24). Сборная России еще не отобралась на ЧМ-2019. Но все в наших руках, особенно если к решающим матчам (в феврале) залечит травму наш лидер Алексей Швед.

Сентябрь

27 сентября. «Формула-1». Гран-при России. Сочи.

Даниил Квят возвращается в королевские гонки. А на автодроме в Сочи одна из трибун названа его именем. Пора оправдать выданные ему авансы!

27 сентября - 6 октября. Чемпионат мира по легкой атлетике (Доха, Катар).

Чемпионат пройдет на одном из стадионов, построенных к ЧМ по футболу 2022 года. Надеемся, что к тому моменту наши атлеты уже смогут выступать в полном составе и под своим флагом.

Ноябрь

30 ноября - 15 декабря. Чемпионат мира по гандболу среди женщин (Япония).

В декабре 2018 года наши гандболистки на чемпионате Европы во Франции дошли до финала, но проиграли хозяйкам. Теперь надо брать реванш и пробиваться на Игры-2020, чтобы подтвердить свой статус олимпийских чемпионок.

Декабрь

1 декабря. Жеребьевка чемпионата Европы по футболу.

Надеемся, что команда Станислава Черчесова пройдет отбор. Хотя в этот раз есть и «черный ход» - через Лигу Наций. Но до этого лучше не доводить...