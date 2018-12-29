Традиционные сигареты против электронных: результат исследования ужасает

Эксперимент был проведен под патронажем Министерства здравоохранения Англии. Его целью было узнать разницу в количестве токсичных веществ и смол, которые вдыхает обычный курильщик в отличие от того, кто использует электронные сигареты с паром.

Эксперимент длился в течение месяца, им руководил Джон Ньютон, ученый из престижного Лондонского университетского колледжа.

Традиционные сигареты против электронных.

По результатам эксперимента был снят наглядный видеоролик. В качестве прототипа «легких» ученые использовали ватные шарики, которые они разделили на три части и поместили в стеклянные колбы с насосом, благодаря которому создавался эффект дыхания. Первой колбе давали выкуривать традиционные сигареты, вторая колба «курила» вейп, а третья — просто «дышала».

В конце месяца Первая колба окрасилась в жуткий коричневый цвет, со стенок стекала бурая смола, а между ватными шариками ее было столько, что можно было бы рисовать картины. Это выглядело так чудовищно, что хочется бросить курить даже не начав. Колба парового курильщика была намного более чистой. Вывод ученых такой: пары электронных сигарет наносят на 95% меньше ущерба, чем традиционные сигареты. Однако отметим, что электронные сигареты также наносят вред организму, поэтому лучше всего полностью отказаться от вредной привычки.

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